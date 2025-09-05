Con más de veinte años de trayectoria, James Wan se ha consolidado como uno de los nombres más influyentes del género. Su filmografía abarca desde propuestas de horror psicológico hasta superproducciones de acción, siempre con una marca autoral reconocible. En 2021 sorprendió con Maligno, una apuesta arriesgada que fusionó el thriller, el giallo y el terror corporal, confirmando que su creatividad no conoce límites. Pero, ¿cómo se convirtió en una figura central del cine contemporáneo y qué lo hace tan influyente?

El ascenso al éxito de James Wan

El debut de James Wan con Saw (2004) significó un antes y un después en el cine de terror. La película, con su atmósfera opresiva y su inolvidable villano Jigsaw, dio inicio al llamado “torture porn”, un subgénero que marcó la década y que todavía mantiene vigencia a través de múltiples secuelas y spin-offs. Con muy bajo presupuesto pero gran ingenio narrativo, Wan demostró que el horror podía renovarse y conquistar tanto al público como a la crítica.

Tras ese éxito inicial, Wan dio un paso más ambicioso con Insidious (2010) y luego con El Conjuro (2013), donde apostó por un terror más atmosférico y sobrenatural. Estas películas no solo redefinieron el cine de casas embrujadas, sino que también introdujeron un estilo visual y sonoro que hoy es referencia obligada en el género.

El universo El Conjuro y el legado de Wan

Si bien James Wan no dirigió todas las películas, es imposible hablar del fenómeno El Conjuro sin reconocer su aporte como creador y productor. Lo que comenzó con la historia de Ed y Lorraine Warren se expandió hasta convertirse en uno de los universos cinematográficos de terror más exitosos de todos los tiempos, con más de 2.000 millones de dólares recaudados en taquilla. Spin-offs como Annabelle, La Monja o La Llorona ampliaron el alcance de la franquicia, siempre bajo la supervisión creativa de Wan.

Con El Conjuro: Últimos Ritos en salas de cine, se espera que el arco de los Warren en la pantalla grande concluya, consolidando así un legado que lleva más de una década atemorizando a los espectadores. La visión de Wan fue clave para que este universo se mantuviera cohesionado y relevante, combinando el horror clásico con un relato emocional que conecta con el público.

La incursión de Wan en la acción y los superhéroes

Lejos de encasillarse en el terror, James Wan también demostró su versatilidad. En Rápidos y Furiosos 7 (2015) equilibró la acción explosiva con momentos de gran carga emocional, ganándose el respeto de Hollywood como un director capaz de manejar superproducciones multimillonarias.

Con Aquaman (2018) y su secuela de 2023, Wan se adentró en el cine de superhéroes, recibiendo críticas dispares pero alcanzando cifras impactantes en taquilla. Más allá de los matices, su paso por DC consolidó su lugar como un director capaz de adaptarse a cualquier género sin perder su sello personal.

El regreso constante al terror

Aun con sus incursiones en otros terrenos, Wan nunca se desvinculó del terror. Su capacidad para sorprender, ya sea con historias íntimas o con universos compartidos, mantiene vivas las expectativas de los fanáticos.

Desde Saw hasta El Conjuro y más allá, James Wan no solo revolucionó el terror moderno, sino que también abrió la puerta a nuevas formas de contar historias dentro del género. En 2025, su nombre ya es sinónimo de innovación y su influencia seguirá marcando el camino para las futuras generaciones de cineastas.

