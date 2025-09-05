El gran capitán del Mundial de Qatar y del bicampeonato de América jugó su último partido oficial en nuestro país con la casaca celeste y blanca. Fue una noche histórica. También una noche muy fría, mas allá de las 85.000 personas que le dieron su calor al último partido de Lionel Messi por Eliminatorias en el Monumental. Como toda despedida, tuvo grandes invitados y también momentos que marcan una época.

La noche del 10

Cerca de las 19.10 Lionel Messi llegó por última vez al Monumental para jugar un partido de manera oficial. Fue ovacionado en cada paso: con las imágenes del micro, cuando salió al calentamiento, cuando se emocionó durante el himno, en cada toque, pase y gol. Fue una última función completa.

El capitán estuvo acompañado por su familia, entró con sus hijos al campo de juego y su mirada transmitía, entre lágrimas, melancolía. Antonella Roccuzzo, su gran compañera de vida, lo seguía de cerca desde un palco.

Cada una de esas ovaciones estuvo a cargo grupos de amigos o familias que coreaban su nombre y lo aplaudían guantes mediante. Gran parte de esa tribuna no había nacido cuando Messi ya jugaba en la Selección Mayor.

El 10 ya confirmó que no estará frente a Ecuador, el martes por la última fecha de Eliminatorias. El capitán está recuperándose de una lesión y decidieron, con Scaloni, que no viaje a Guayaquil.

El último baile de Otamendi

El defensor confirmó que él también jugó su último partido de local por Eliminatorias. Con 37 años, uno de los capitanes del equipo ratificó que cumplió un ciclo: "La idea era disfrutar".

Disputó 127 partidos, marcó 7 goles y tiene 3 asistencias. Es uno de los grandes referentes del plantel y estuvo en los 4 títulos, por ahora, de la Era Scaloni: 2 Copa América, 1 Mundial, 1 Finalissima.

La foto con Charly García

El músico tampoco quiso perderse la despedida histórica en el Monumental y una foto, para encuadrar, recorrió las redes: Charly García, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Chiqui Tapia.

También hay un video en el que Charly lo toma de la mano y le dice a Lionel: "Que Dios te bendiga".

Los carteles del 3%

En los alrededores del Monumental hubo papeles que decoraban las calles y veredas, con críticas alusivas al escándalo de coimas que sacude a funcionarios del gobierno de Javier Milei.

El ritual de un partido

Ir a la cancha, en muchas ocasiones, son varias horas de espera. Ya sea para ir preparado con la panza llena o solo a modo de ritual, la visita al Monumental comienza en Burgio.

La estación Congreso de Tucumán te deja a tres cuadras y el recorrido, desde dónde sea, será con camisetas de Argentina a tu alrededor.

Esta clásica pizzeria porteña, recuperada por sus vecinos, es cita obligada por una porción de muzzarella. Precios:

1 Porción de muzza $2.600

Chopp de cerveza $4.200

Gaseosa $3.400

Una porción con cerveza: $6.800 o con gaseosa $6.000.

En los alrededores del estadio hay otras opciones: choripan $6000, lata de cerveza $6000 o simplemente garapiñada $1.000.

Dentro del estadio, la hamburguesa simple cuesta $10.000 y una gaseosa $7.000.

Si la idea es llevarse un recuerdo, el Piluso del campeón está $15.000, 10 stickers por $1.000 y las Banderas están desde $2.000.

Los precios de los tickets para ver a la Scaloneta se incrementaron de manera exponencial desde la Copa del Mundo y tuvieron otra suba en la Era Milei.

Gorro, bandera y hamburguesa se suman a la lista de gastos para tener la salida completa.