En 2010, el mundo del cine recibió con expectación el anuncio de que Sacha Baron Cohen interpretaría a Freddie Mercury en una nueva película biográfica sobre el líder de Queen. Sin embargo, a medida que las diferencias creativas entre el actor, el resto de la banda y los directores se hicieron evidentes, el proyecto terminó por desmoronarse. Esta historia es un claro ejemplo de cómo las visiones artísticas divergentes pueden interponerse en el camino de la realización de una obra cinematográfica.

El planteamiento inicial: Freddie Mercury a través de la visión de Cohen

El año 2010 se vislumbraba como el momento en que Sacha Baron Cohen se enfrentaría al reto de su carrera: interpretar a Freddie Mercury, uno de los íconos más grandes de la música. Inicialmente, la elección de Cohen parecía encajar perfectamente. No solo compartía un parecido físico con Mercury, sino que también tenía la capacidad de sumergirse en papeles exigentes. A pesar de esta promesa, el proyecto ya mostraba las primeras tensiones creativas entre el actor y los miembros de la banda.

Cohen tenía una visión singular para la película: pretendía que narrara una historia intensamente honesta y, en ocasiones, escandalosa, sobre la vida personal y artística de Mercury. Sin embargo, esta representación fiel y a veces cruda contrastaba con la imagen más pulida y apta para todo público que los miembros de Queen querían mostrar al mundo.

Las tensiones y el origen de las diferencias creativas

Con el paso de los años, lo que comenzó como un proyecto prometedor se convirtió en un forcejeo continuo entre Cohen y la banda. Los miembros de Queen, incluido Brian May, querían una obra que resaltara al grupo en su conjunto y no solo a Freddie Mercury como solista. En el corazón del conflicto estaba el desacuerdo sobre cómo tratar la sexualidad y la vida personal del cantante, aspectos que Cohen quería explorar a fondo.

Las negociaciones se prolongaron y, en medio de ellas, David Fincher y Stephen Frears, dos directores de renombre que habían estado involucrados en las primeras etapas del proyecto, también se retiraron. El ambiente en torno a la película se volvió cada vez más tenso, creando una situación en la que las discrepancias artísticas terminaron siendo imposibles de reconciliar.

Escándalo y cultura pop: una película que nunca llegó a existir

Resulta interesante considerar lo diferente que podría haber sido la película si Sacha Baron Cohen hubiera logrado plasmar su visión, la cual habría abordado la vida de Freddie Mercury con una honestidad poco convencional. El actor pretendía arrojar luz sobre los episodios más controvertidos de Mercury, incluyendo su sexualidad y los escándalos relacionados, con el deseo de mostrar una imagen más visceral del ícono. Sin embargo, esto resultó ser un obstáculo infranqueable para el resto de Queen, que no compartía esa perspectiva.

Finalmente, la película que llegó a los cines en 2018, Bohemian Rhapsody, con Rami Malek en el papel principal, tomó una dirección muy distinta. Aunque fue un éxito de taquilla, la crítica señaló que se quedó corta a la hora de retratar las facetas más íntimas de la vida de Mercury, en comparación con lo que Cohen aspiraba a capturar.

A través de esta saga, se aprecia cómo las diversas interpretaciones creativas pueden dar lugar a obras de carácter profundamente divergente. Tal vez, en algún momento, el drama detrás de las cámaras podría ser digno de su propia película. Mientras tanto, el biopic truncado de Sacha Baron Cohen sobre Freddie Mercury sigue siendo un episodio intrigante de lo que pudo ser.

