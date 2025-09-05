Disney+, la popular plataforma de streaming, se prepara para atraer a la audiencia juvenil a partir de octubre con una nueva propuesta que promete sumergir a los espectadores en un universo de música, amistad y secretos. La serie musical Playback: una somos dos ya ha generado expectación con el lanzamiento de su primer sencillo "Rumbo a las estrellas". A través de veinte episodios, la producción aborda la complejidad de mantener una amistad sincera frente al tentador éxito viral.

La trama de la serie musical en Disney+

Playback: una somos dos, creada por Andrés Gelós, dirigida por Andrés Lizarazo y producida por Pampa Films, sigue a Emma (Juli Castro) y Camila (Antonella Podestá), dos amigas inseparables que logran una fama repentina al lanzar un video musical en el que una canta mientras la otra hace playback, un acuerdo que inicialmente era secreto. Sin embargo, lo que comienza como una travesura se vuelve inmanejable y amenaza con destruir los cimientos de su amistad.

El fenómeno viral y sus consecuencias en la trama

El éxito del video viral "Rumbo a las estrellas" se convierte rápidamente en el eje narrativo que explora cómo las mentiras pueden dañar los vínculos más fuertes. A medida que las jóvenes luchan con la creciente atención mediática y las presiones del estrellato, deben enfrentar dilemas éticos sobre la verdad y la lealtad. Con un elenco que incluye a talentos emergentes y figuras consagradas como Catherine Fulop y Felipe Colombo, la serie también refleja el impacto que las redes sociales pueden tener en la vida personal y profesional de los jóvenes en la actualidad.

La música y la producción detrás de la serie

Con un total de 13 canciones originales, la serie combina la creación musical con narrativas de crecimiento personal. La producción musical, a cargo del renombrado Gustavo Borner, ofrece un estilo pop latino moderno y fresco. El rodaje, llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires bajo el incentivo BA Producción Internacional del Gobierno de la Ciudad, no solo añade autenticidad a la trama, sino que también sitúa la historia en un contexto vibrante y dinámico. A lo largo de los 20 episodios, Playback: una somos dos no solo destaca por sus temas pegadizos y actuaciones memorables, sino por su mensaje claro sobre la importancia de la honestidad y la amistad genuina en un mundo digital donde la imagen y la percepción a menudo se anteponen a la realidad.

