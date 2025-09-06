Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras anticipa su próximo álbum, con tangos de los grandes compositores del género obras de Quilici. Con Gise Stival como cantante invitada, la formación está integrada por Quilici en bandoneón, dirección y arreglos, Simón Lagier en violín, Federico Finocchiaro en piano, Martín Tessa en guitarra eléctrica y Germán Realini en contrabajo (A las 21, en el Complejo Cultural Atlas.)
