Un repertorio que abarca desde emblemáticas canciones del rock y el pop nacional e internacional, hasta las más destacadas bandas sonoras del cine y las sofisticadas armonías del jazz y tango. Sus integrantes son Paolo Ferrara en violoncello y arreglos, Lucas Soria en viola, Nicolás Toneatto y Agustina Capovilla en violines. (Hoy en el Centro Cultural Contraviento, Rodríguez 721, 20.30 y 22)
