Adriana Amante escribió las primeras veinte páginas de lo que terminaría convirtiéndose en Las escuelas –novela recientemente editada por Tusquets– hace dos décadas. En aquel entonces no sabía que estaba escribiendo una novela. Con cierta timidez la llamaba "mi nouvellita". El proyecto quedó trunco pero en enero de 2023, a raíz de una circunstancia familiar, rescató aquellas páginas, las leyó y entendió que debía avanzar sin detenerse a pulir lo previo. También se puso un plazo: debía terminar el texto antes del 27 de enero porque en esa fecha iniciaban las clases. Amante es doctora en Letras, docente e investigadora especializada en literatura argentina del siglo XIX y esta es su primera novela.

Las escuelas es la historia de una amistad entre dos adolescentes durante la dictadura cívico-militar de 1976. El relato adopta el punto de vista de la mejor amiga del director de la Escuela de Mecánica de la Armada para narrar el horror del que fueron testigos involuntarias, un horror indefinido que circulaba como rumor o secreto. "Durante toda mi vida fui acumulando información por un interés genuino, natural e inevitable sobre los horrores de la dictadura, particularmente la ESMA. En un momento empecé a hurgar en ciertas cuestiones que me tocaban de manera más personal, me dediqué a juntar expresiones, ramalazos de ideas e incluso ciertos objetos", recuerda la autora en diálogo con Página/12. Amante tenía la sensación de que muchas cosas aún no habían sido narradas.

En relación al proceso, aclara: "Mucha gente puede pensar que la historia precede a la novela, pero yo estoy bastante convencida de que la historia de mi novela se fue urdiendo a medida que la iba escribiendo". Ella suele hacer planes y trabaja con estructuras, pero este fue un caso diferente: tuvo que apelar a la memoria emotiva y, a partir de cierto punto, registró que "el despliegue de los elementos que iban apareciendo guiaba la misma escritura, había una especie de cohesión que me dejaba a las puertas de algo que no necesariamente estaba previsto". Eso fue lo que más la entusiasmó del proceso.

–¿Cómo fuiste construyendo a esta narradora? Es una adulta, pero el tono y los recuerdos son los de su adolescencia.

–No quería fingir que la que escribía era la nena de 13 o 14. Esa narradora adulta tenía que ser estructura, sostén y quizás vehículo para que la voz y el tono de esa nena fuesen protagonistas del avance de la historia. Cuando entendí eso debí cuidarme mucho para controlar lo más posible a esa adulta, para que no apareciera demasiado ni invadiera, controlara o tuviera la tentación de colar algún tipo de historia que la tuviera a ella como protagonista. En el primer borrador había un par de momentos en los que aparecía algo de eso. Cierta terquedad me llevó a insertar unos textos que había escrito antes. Tenían que ver con la novela, me gustaba cómo los había resuelto y me parecía un desperdicio no aprovecharlos, pero en el fondo sabía que no iba a funcionar. Las primeras personas que leyeron el texto fueron David Oubiña, mi marido, y mi amiga María Negroni. Fue muy claro para ellos y por supuesto decidí sacrificar esos textos.

A lo largo de la charla Amante arroja frases dignas del subrayado. Por ejemplo: "el ensayo es una forma de la literatura con gran capacidad de inventiva, juego y riesgo" o "la forma es la idea y el argumento". En Las escuelas ese procedimiento es evidente. La autora habla de cierto "desorden ordenado" y asegura que contribuyó a la escritura porque "era claro que no debía contar una historia en orden cronológicamente progresivo". La narradora duda todo el tiempo, no sabe si las cosas fueron así, tal como las recuerda o como se las contó alguien más. "Así funciona la memoria y así funcionaba el trabajo que hacía con ella, las conexiones emocionales que se producían. Ese desorden, con cierto control estético, no se parece tanto al modo en el que trabajo cuando escribo ensayo", explica.

Amante da clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la Maestría de Escritura Creativa de UNTREF y en New York University en Buenos Aires. "Acá hay un caos un poco juguetón que se termina de armar con el fraseo. Yo estoy muy convencida de esto y es algo que trabajo en mis clases de escritura creativa. La idea no precede a la enunciación. Uno puede tener una presunción de algo pero es el fraseo el que va urdiendo la escritura y dándole entidad a la idea, al conflicto, a la situación o a la manifestación de una noción", subraya.

–La década del 70 ha sido muy abordada desde la literatura, tanto de ficción como ensayística. ¿Qué desafíos hubo en relación al abordaje?

–Haber elegido a esta narradora adulta que funciona como soporte de la voz de una chica a la que le ocurrieron cosas límites me daba la posibilidad de construir una especie de in between, una situación intermedia: la narradora no pertenece a la generación combatiente y combativa que fue diezmada. Su generación, que es la mía, de algún modo sintió la culpa o el fuera de lugar por no haber podido ser protagonista de una gesta observada con cierta idealización adolescente. Esa mirada no era la que habitualmente se había producido en textos ya publicados, que además atravesaron dolores mucho más profundos y vitales que los que yo pude haber sentido. Mi sufrimiento es mío pero hubo horrores peores. No es la generación de H.I.J.O.S. y no son los protagonistas; es una generación que no está tan representada.

Las amigas creadas por Amante tienen un código llamado top secret. Son cosas de las que no hablan. "Algunas formas del silencio, al menos en el universo en el que yo traté de construir la novela, son discreción y respeto por las necesidades del otro –apunta–. La narradora decide no contar cosas de su amiga para protegerla de los peligros. Esa discreción era necesaria y empática. Había cosas que no se podían decir porque no se alcanzaba a inteligir que algo así pudiera ocurrir". Las escuelas es la historia de un lazo y una ruptura; la autora explica que "ese dolor también puede ser representativo de otros dolores que no pueden reducirse a un maniqueísmo" porque "si hubiese solamente dos polos, no habría desgarro, dolor, sufrimiento. ¿Qué hacés con el amor, sabiendo que esa persona no fue responsable de lo que su padre hizo?", se pregunta.

–¿Qué potencia tiene la literatura en términos de intervención?

–No puedo evitar remitirme a la figura de Sarmiento porque me especializo en su obra y soy una militante de su escritura. Él creía en el poder de la escritura para intervenir sobre lo real y hay muchos casos en la historia cultural argentina que lo demuestran: Rodolfo Walsh, Sarmiento, José Hernández, Néstor Perlongher, Alejandra Pizarnik. La escritura tiene el poder de transformar e intervenir sobre lo real, pero es uno de los mayores negacionismos de este momento: hoy se piensa que no sirve para nada. Esa intervención no es siempre de denuncia ni tiene esa obligación. Por supuesto que en la novela hay una denuncia inevitable y cierto aporte de datos que quizás no circulan tanto, pero también es un acto de amor a la memoria de una amistad, a quienes tuvieron que padecer del modo más extremo ese horror con el que estas nenas convivían. El horror en el sentido de lo siniestro: algo totalmente ajeno, alienante y terrorífico que adquiría la forma de lo familiar.