Sus pares lo llaman el alunado, su padre, cinco décadas atrás, lo anotó con el nombre Hernán, en homenaje a un folclorista fallecido en un incidente automovilístico. Todos los hombres que deambulan en situación de calle, envueltos en frías sombras, sudan razones empapadas de locura. El enamorado de la luna camina el asfalto desde hace tres años. No lo hace solo, Ángel, un perro mestizo, lo sigue desde que salió de su casa sin rumbo fijo, cargando objetos muy caros para sus sentimientos, junto a una valija con ropa y utensilios de cocina. Limpia y prolija mantiene su presencia al igual que el carro con ruedas de bicicleta, antiguo acoplado de algún moto vehículo, convertido en baúl de recuerdos móvil a cielo abierto. A simple vista se puede ver parte de su cargamento , un antiguo reloj de pared, un cuadro con la imagen de un niño abrazado a una pelota, un casco de corredor de autos y una guitarra enfundada. Me visita todas las mañanas con el fin de calentar agua para sus primeros amargos. Nunca le pregunté nada porque entendí que tenía mucha necesidad de hablar. Sus monólogos se extienden por el justo tiempo que tarda mi pava eléctrica en llevar el agua a la temperatura de 85 grados. De esta manera, termo tras termo, fue narrando su historia con palabras en ebullición. Una fría mañana me contó sobre las dos pasiones heredadas de su padre, Chevrolet y Los Fronterizos, habló sobre sus logros, un subcampeonato en karting a los 12 años y un segundo puesto en un concurso de voces infantiles interpretando la zamba “ Guitarra trasnochada “. Desde su experiencia asegura que nadie es amigo de nadie en el desamparo, que el hombre se vuelve lobo del hombre cuando el hambre manda y la supervivencia es su única utopía. Festeja el día del amigo el 29 de abril junto al compañero con el que alguna vez compartió el mismo techo y en la actualidad, su cuerpo es casa y cucha de su ladero. Me explicó que la inexistencia de muros dificulta la convivencia , facilita la fuga posterior a la traición, denuncia a manos conocidas como aquellas que robaron su mochila la noche en que su guardián no ladró, los perros nunca se equivocan, no mienten porque no hablan. Con un bolso de mano lleno de objetos destinados al aseo, como buen ateo, nunca deja de agradecer a la iglesia que le abre sus puertas para poder bañarse. El sanitario es lo que más extraña de su vida de confort, para comer, de alguna manera siempre se la rebusca. En las noches de luna nueva, utiliza el día para juntar latas con el fin de hacerse de algunos pesos y a la vez poder estar entretenido, sabe que no es fácil matar el tiempo, menos aún cuando se es consciente que es el tiempo el que nos está matando. Durante una espera, al leer la fecha en la portada de un matutino, recordó que era el cumpleaños del más chico de sus tres varones, a quienes nunca más volvió a ver desde el día que inició su exilio, sólo guarda la imagen del último instante, sabiendo de sobra, que todo recuerdo permanece atado a una mentira. La madre de sus hijos lo visita dos veces a la semana, le trae ropa limpia y se lleva otra muda para lavar. No lo noté enojado el día en que un grupo de jóvenes risueños le arrojó desde un auto blanco una batería de huevos podridos, sólo dijo, mientras se pasaba una toalla húmeda por la cabeza , “parece que no tenían otra cosa mejor que hacer”.

Una madrugada me conmovió su presencia sobre el puente de las mujeres, junto a su inseparable ángel de los perdedores, contemplando absorto la luna llena. Era una obra de arte viviente, el hombre y el satélite, hermanados en la misteriosa soledad de sus lados oscuros. Pude ver lo que miraba pero no lo que veía. ¿Qué imágenes le devolvía el espejo de piedra? ¿El rostro de su madre? ¿La sonrisa de la mujer que nunca pudo amar? ¿El mar de las almas? ¿La sal de los océanos? Aquella escena me empujó a preguntarle por la génesis de su obsesión. Se tomó todo el tiempo para responderme, fue la primera vez que mateamos juntos, su relato se remontó al día de su cumpleaños 40, cuando decidió regalarse un sueño, recorrer en moto la ruta del mismo número. Al fin de cuentas, había pasado toda su vida cantando, desde la llanura, a lugares totalmente desconocidos, a paisajes de Catamarca con carpas de Salta en un cielo arriba de Jujuy. No dudó en afirmar que la mente se quiebra cuando la realidad que descubre supera todo lo imaginado. En un valle encantado, un lugar llamado Barreal, los efectos de una borrachera le impidieron llegar hasta el campamento, decidió entonces, pasar la noche adentro de un tronco de sauce ahuecado, al rumor de las acequias y frente a la cordillera de los Andes. El hechizo se produjo en el momento exacto en el que pudo sentir la luna derretirse sobre la nieve de las altas cumbres. Algo de aquél destello quedó encendido para siempre en un rincón de lo invisible. Comenzando por él, nada fue igual a su regreso, todo el entorno le resultó tan extraño como hostil. Un hombre que trabaja de sol a sol tiene vedada la maravilla, contemplar el infinito, observar las misteriosas figuras que dibujan los astros en la oscuridad, percibir lo absurdo de la vanidad humana en medio de la inmensidad, trabajar y viajar por el espacio, aseguró, son incompatibles. Poco a poco lo fue consumiendo el insomnio y una fobia creciente a la luz artificial, su piel le pedía luz de luna y por primera vez le hizo caso a su pellejo.

Esta mañana, al informarle que estaba cumpliendo un año más de vida, desenfundó su guitarra anochecida y me regaló, con voz oxidada, la nueva versión del viejo tema, ganador de un prestigioso segundo lugar. Lo que Hernán no sabe, es que como aficionado al folklore que soy, conozco de memoria la obra de Arsenio Aguirre, cantautor santafesino muerto en Rosario en los años 90. Tal vez por entender que es mucho más fácil cantarle al amor antes de conocerlo que después de haber sido mortalmente herido por él, nada le dije de la copla que se salteó, la que no pudo cantar, aquella que dice, “la noche, vieras que noche/ la cordillera toda nevada/ la luna se hace pedazos/ sobre la cumbre de las montañas”.

