El riesgo país superó los 900 puntos en la previa de las elecciones bonaerenses. La suba fue de 7 por ciento respecto de los 829 del viernes pasado y acumula un incremento del 61 por ciento desde enero, cuando se ubicaba en 569. El salto refleja la incertidumbre política y económica en medio de un escenario en el que confluyen tensiones cambiarias, un apretón monetario del Banco Central y nuevos episodios de corrupción que alimentaron la volatilidad.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval anotó una ligera mejora hacia el cierre de la semana y terminó con una ganancia acumulada de 2,2 por ciento, luego de jornadas de fuertes oscilaciones. Entre las acciones líderes se destacaron Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto, mientras que los bancos mostraron retrocesos. En Wall Street, los papeles de empresas argentinas que cotizan como ADRs avanzaron hasta 2,6 por ciento, con Edenor y Pampa Energía entre los más favorecidos.

Los bonos en dólares mostraron una leve recuperación luego de varias ruedas de pérdida de valor. Los Globales tuvieron alzas en torno al 1 por ciento, aunque sin alcanzar para revertir la tendencia de fondo que viene golpeando a la deuda argentina desde comienzos de año. El mercado de bonos locales, por su parte, se mantuvo presionado por el retiro de pesos dispuesto por el Banco Central, que restringió la liquidez de los bancos para contener la presión cambiaria.

En el frente cambiario, el dólar oficial que se vende en el Banco Nación avanzó 0,3 por ciento y cerró en 1.380. A pesar de las intervenciones de la autoridad monetaria, la cotización minorista siguió mostrando presiones. En el segmento paralelo, el dólar blue subió también 0,3 por ciento y se ubicó en 1.370. Los dólares financieros se movieron con cierta calma, aunque los contratos de futuro reflejan expectativas de nuevas correcciones hacia fin de año.

Dólar

El desempeño del dólar se transformó en el eje central de la campaña económica. La volatilidad en las últimas semanas revivió en la city el debate sobre cuál es el precio de equilibrio que debería tener el tipo de cambio después de los comicios.

Distintos bancos de inversión y consultoras comenzaron a recalibrar sus proyecciones, con estimaciones que ubican la cotización de fin de año por encima de los 1.600 pesos. La expectativa es que el gobierno, con Luis Caputo al frente del Ministerio de Economía, tenga que definir si continúa con la estrategia de intervenciones diarias o si cambia el esquema hacia un deslizamiento más acelerado.

Los analistas remarcan que la autoridad monetaria utilizó un volumen significativo de reservas en los últimos meses para moderar la suba del dólar. El interrogante pasa ahora por lo que sucederá después de las elecciones: si se mantendrá el mismo esquema de intervención o si el oficialismo buscará barajar y dar de nuevo, con una combinación de controles reforzados y nuevas medidas sobre el cepo cambiario. Entre los operadores no se descarta la posibilidad de un cisne negro, es decir, un evento disruptivo que acelere la inestabilidad financiera.

En paralelo, las definiciones políticas también incidieron en las cotizaciones. Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre un “empate técnico” en la provincia de Buenos Aires despertaron el interés de los inversores internacionales, que leyeron esa posibilidad como un escenario que podría reconfigurar el mapa de poder tras las elecciones. Esa expectativa aportó cierto aire a los activos argentinos en Nueva York, aunque la tendencia de fondo continúa marcada por la desconfianza.

Con la mirada puesta en el lunes posterior a los comicios, el mercado se prepara para una semana de alta tensión. El riesgo país en 901 puntos funciona como termómetro de la fragilidad de la deuda y de la percepción negativa sobre la capacidad de pago de la Argentina. En simultáneo, los movimientos del dólar y de los bonos marcan que los inversores descuentan que el escenario económico seguirá dominado por las intervenciones oficiales, las restricciones cambiarias y la incertidumbre electoral.

El cierre de la semana deja en claro que los datos financieros no se explican por dinámicas propias, sino que están atravesados por el calendario electoral. El riesgo país, los saltos del dólar y la volatilidad en bonos y acciones son el reflejo de un clima de desconfianza que se acumula desde principios de año y que ahora encuentra su punto más álgido en la previa de las elecciones.