"Porque cuando me mataste por dentro/ volví a la vida/ sí, la música me traerá de la muerte", canta Lady Gaga en "The Dead Dance", una canción cuyo video se acaba de lanzar, filmado por Tim Burton. Lo singular, además de la colaboración entre la artista y el director de cine, fue la locación elegida: la Isla de las Muñecas, en México, un lugar sobre el que abundan supersticiones funestas.

Filmado en blanco y negro, con una estética que recuerda a las películas mudas pero también con reminiscencias gore, el clip presenta una coreografía que homenajea a "Thriller" de Michael Jackson, donde Gaga emerge de la niebla, se levanta y comienza a moverse y balancearse al ritmo de la música. Todo esto, en un entorno vegetal, con muñecas sucias y gastadas apiladas en la intemperie, sin ojos y sin pelo, que crean una atmósfera escalofriante y misteriosa.

Y esto tiene una historia detrás. Para eso, es necesario remontarse al año 1950, cuando el antiguo propietario de la isla ubicada en los canales de Xochimilco, decidió colgar de los árboles algunas muñecas para tratar de ahuyentar al espíritu de una niña que había fallecido ahogada en los canales varios años atrás. Este hombre se llamaba Julián Santana, un pescador que vivía en el barrio de la Asunción, al este de Ciudad de México, y que solía frecuentar los bares de la zona al finalizar su jornada laboral.

Ya en aquellos años era normal verle recogiendo muñecas por toda la ciudad, aunque nunca nadie le preguntó cuál era el motivo. Con el paso del tiempo, y cuando ya había recogido una gran cantidad de ellas, Julián decidió instalarse definitivamente en la isla. El hombre insistía en que debía rodearse de muñecas para evitar ataques de espíritus; en especial, de la nia aparecida en el canal, a quien él no había logrado salvar.

Con el paso del tiempo, Santana permitió que algunos vecinos visitasen su propiedad que, poco a poco, se fue convirtiendo en un atractivo para el turismo de terror. Finalmente, al ver la curiosidad que despertaban sus muñecas entre el público, Julián decidió permitir que viniera todo aquel que quisiera, pero a cambio debía entregar un pequeño pago, que no era otra cosa que una muñeca. De esta manera, su extraña colección creció hasta cubrir por completo la isla. Santana falleció en 2001y su familia convirtió el lugar en destino turístico en alianza con el gobierno.

El lugar comprende 189 kilómetros de canales navegables donde se puede visualizar entre sus aguas a peces, culebras, y animales silvestres. En 1987, recibió el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Según la revista Billboard, Burton y Lady Gaga estuvieron filmando el video en secreto hace un par de meses mientras él presentaba una muestra inmersiva con los personajes de sus películas y ella daba un recital en el estadio GNP Seguros en el DF.







