A días de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires y en medio del escándalo de presuntas coimas a partir de la filtración de audios de Diego Spagnuolo, Javier Milei anunció una gira presidencial por Los Ángeles.

La noticia se presentó en varios medios de comunicación como una serie de reuniones con posibles inversores para la Argentina, pero también hubo especulaciones mediáticas sobre un posible encuentro con la comediante Fátima Florez, radicada en Las Vegas.

"No tengo otra manera de analizar esta gira: el Presidente tiene ganas de ir a ver a su novia a Las Vegas. (Carlos) Menem lo ha hecho, no es algo inédito en la política argentina, pero bueno, las cosas se empezaron a complicar y organizaron una reunión con empresarios en Los Ángeles por la situación del país", recapituló el periodista y editor de Internacionales de Página|12, Santiago O'Donnell, en la 750.

“El 5 de septiembre Javier viene a ver el show porque está en el contexto de su tour, de sus reuniones", confirmó Florez en los últimos días. Sin embargo, luego de que la opinión publica se hiciera eco del encuentro entre la comediante y el Presidente, la visita de Milei fue cancelada.

"Están tratando de una manera desesperada de tener un respiro en la agenda. Que toda la grieta esté hablando de las coimas, a un mes de las elecciones, no hace falta decir qué significa para ellos. Creo que eso explica la gira", agregó O'Donnell en Escuchá Página|12.

Entre la lista de empresarios con los que se reunirá Milei figura Michael Milken, culpable de fraude, manipulación de precios y evasión de impuestos. "Ese apellido es famoso en Estados Unidos por las estafas, pero, más allá de eso, ¿qué presidente de pueblo chico no junta diez empresarios para invertir en el país? No tiene ninguna seriedad el nivel de reuniones que tiene, fue a distraer a la opinión pública y a distraerse él", agregó el autor de Argenleaks: Los cables de Wikileaks sobre la Argentina, de la A a la Z (2011).

Hace días que el oficialismo no puede recuperar el control de la agenda mediática. La entrega en capítulos de "los audios de las coimas" y la incapacidad del oficialismo de entregar una explicación o un culpable de la revelación de las filtraciones (que llegan hasta la secretaria de la Presidencia, Karina Milei) dejaron expuesto a un gobierno que, en medio de una crisis económica, se ve acorralado.

"La falta de estrategia no se puede analizar, pero lo que puedo aportar es que esto demuestra la tremenda eficacia que tienen las filtraciones, que para gran parte de la población tienen una connotación negativa y sin embargo es la herramienta más eficaz que existe en el periodismo para combatir la corrupción. Me parece que este es un gran ejemplo de su eficacia", concluyó.