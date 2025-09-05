La exposición universal de 1904 en Saint Louis, Missouri, reunió a miles de espectadores para ver entre avances de la ciencia y la tecnología, uno de los más impresionantes zoológicos humanos. Más de sesenta países llevaron sus atracciones a pabellones ubicados en el actual Forest Park y en el campus de la Universidad Washington. La exposición fue del treinta de abril al primero de diciembre.

Argentina no se quedó afuera y con la consigna de crear un “paisaje cultural auténtico”, Julio Argentino Roca autorizó a su Ministro de Relaciones Exteriores Miguel Cané a firmar un contrato con el empresario William Mc Gee, un antropólogo fascinado por exhibir el exotismo de las tribus del mundo. Argentina aportó como piezas vivientes al cacique Guechico de setenta y un años, a su esposa Lorenza de cuarenta y cinco, a una hija de ocho años llamada Giga, a Sinchel de cuarenta y cinco, a Kolojo de treinta, a Casimiro de veintiocho y a Bonifacio de veinticinco.

Otro de los que se subió al barco fue el estanciero y comerciante Manuel Zavaleta, un coleccionista de huacas, urnas funerarias y otras piezas arqueológicas prehispánicas de Salta, Tucumán y Catamarca. Se llevó dos mil objetos arqueológicos para exhibir y luego vender al Field Museum de Chicago por diecisiete mil dólares.

Los organizadores de la exposición, tuvieron la gentileza de tener preparadas grandes parcelas de entierro para los que murieran durante el evento, bajo una regla estricta de no dejarlos realizar ninguna ceremonia tradicional, ningún rito fúnebre. Además, le daban letra a los diarios estadounidenses para que promocionaran a los tres grupos con menor desarrollo humanos, que eran supuestamente los ainus, los pigmeos y los tehuelche.

Cuando el vapor Celtic arribó al puerto de la ciudad de Nueva York también fueron noticia. La prensa gráfica y radial se burló de ellos por la altura, decían que al bajarse del barco no se habían querido bañar y los tuvieron que obligar. Una vez comenzado el evento llegaron a decir que las vinchas que usaban en la cabeza eran las servilletas que se habían robado del vapor Celtic o que los indígenas solo tomaban agua de botellas cuadradas, en alusión a las de wiski. De Lorenza, ya que siempre se la veía con un perrito en brazos, dijeron que esa había sido la condición de los indios para viajar, y que el gobierno argentino se había tenido que hacer cargo de los altos costos del traslado del perro.

Después, criticaron que no eran tan altos, aunque Casimiro medía un metro ochenta y dos. Se sentían engañados, se los habían vendido como gigantes y al final no valían la pena. La prensa aseguraba que los tehuelches eran holgazanes y que la más chiquita, Giga, no se destacaba en nada.

Con todo en contra, los distintos grupos expuestos tuvieron tiempo de conocerse y de entablar algunas amistades. Los tehuelche conocieron a dos hermanos filipinos que eran de una tribu de visayanos, con quienes conversaban amistosamente. Por su parte la pequeña Giga se había hecho amiga de dos nenas Ainu y había aprendido algo de japonés. Lorenza se había acercado a las mujeres Ainu para conocer las telas y el modo de confeccionar la ropa. Al parecer habían pasado largo rato hablando del tema con dos intérpretes.

En otro lado de la Exposición Universal se encontraba otro cacique llamado Goyahkla, más conocido entre los blancos como Gerónimo. El bravo indio de las películas del oeste tenía setenta y un años. No quería participar, aún era prisionero de guerra. Le prometieron un pequeño sueldo mensual y él pidió vender arcos, flechas y fotografías suyas autografiadas. Le aceptaron las condiciones, pero fue enviado con un soldado “encargado” para que lo vigilara y le administrara el dinero. Por cada veinticinco centavos que ganaba Gerónimo, el encargado se quedaba con quince. Los meses que Gerónimo estuvo en el predio se le prohibió acercarse a otros indígenas. Incluso tuvo que rechazar invitaciones que le hacían los visitantes. Muchos querían agasajarlo en sus casas.

Gerónimo pertenecía a la tribu apache llamada Bedonkohé. Nació en junio de 1829 en el Cañon No Doyohn, Arizona. El origen de los apache es de tiempos muy lejanos. Cuando el mundo vivía en total oscuridad y reinaban las bestias, los dragones hablaban como las personas, se comían a los hombres y tenían como enemigos al grupo de las aves, liderados por el águila, que querían la claridad. Hubo guerra y gracias a que vencieron las aves, hicieron posible que saliera el sol. Un día nació el hijo de la lluvia y le hizo frente a un dragón matándolo con cuatro flechazos. Desde entonces ese joven usó plumas como símbolo de sabiduría, justicia y protección. Su nombre era Apache.





De niño, Gerónimo jugaba a las escondidas y otros deportes de la tribu. “Fui calentado por el sol, mecido por los vientos, abrigado por los árboles como otros bebés indios” Contó a un joven apache llamado Asa Deklugie, quien ofició de traductor para su biografía en 1906. En su tierra abundaban los ríos cristalinos llenos de peces, pero ellos no los comían. El prefería cazar un oso con su lanza y sacaba pecho contando que jamás un animal lo había herido. En su tribu, para poder fumar, los jóvenes debían cazara un lobo o un oso. El pudo fumar tempranamente.

A los dieciséis años la tribu lo admitió en el concejo de guerreros, era el año 1846. Eso lo autorizaba a casarse con Alope, una de las hijas de Noposol de la que siempre había estado enamorado. Le tuvo que dar al padre de la novia muchos caballos y esa fue la ceremonia nupcial. El 5 de marzo de 1858, una partida de cuatrocientos soldados mexicanos de Sonora atacaron el campamento y asesinaron a su esposa, a su madre y a sus hijos. Desde entonces los guerreó sin piedad.

Igual que los mapuche-tehuelche, los apache fermentaban el maíz para beber; solo que aquí se llama muzay y en la tribu de Gerónimo tiswin. Tenían en común el caballo, el lazo, las lanzas y el gusto por la carne. Su equivalente al kultrún era el esadadedne como instrumento de percusión, acompañando cantos guerreros que no tenían letra, sino que eran solo los tonos.

Nada sobre su cultura interesó en la exposición universal. Para continuar con el bochorno, el 12 de agosto celebraron los Juegos Olímpicos y se les ocurrió crear una categoría de juegos alternativos, excusa perfecta para hacer las Jornadas antropológicas y observar qué habilidades físicas tenían los indios. Con el público muerto de risa, los indígenas compitieron en salto, arco, lanza y carreras. A los tehuelches se los mostraba como la atracción de los gigantes, los hombres hicieron lanzamiento de boleadoras. A Gerónimo le tocó participar en la competencia de lazo y todos tuvieron que demostrar su destreza ecuestre.

El calvario terminó en diciembre. Recién en enero de 1905 la comitiva tehuelche regresó al país, el barco hizo una parada en La Plata. Estaban agotados por el viaje, por la humillación y para colmo de males, Guechico, el mayor de todos había fallecido durante el viaje. A pesar de no estar de buen ánimo, los llevaron de prepo al Museo de Ciencias Naturales donde los esperaba el alemán Robert Lehmann Nitsche.

Ya que los tenía a mano, el etnólogo quería seguir con sus investigaciones y los retuvo quince días. Sacó provecho del “exotismo musical” para sus amigos musicólogos. Casimiro y Bonifacio tuvieron que cantar para él, que ganó su rédito económico enviando el material a Europa. Los tehuelche cantaron respetuosamente, aunque en sus corazones ya no quedaba lugar para la paciencia.

No conforme con eso, les hizo largas entrevistas uno por uno; los midió una y otra vez. Nitsche escribió sobre eso diciendo de Casimiro que “a pesar de ser un ejemplar hermoso para su raza, se abalanzó hacia mí como un toro, cuando apenas había determinado la altura total”. Sus anotaciones dejaron características como: gordo, joven, flaco, no tan inteligente, cabeza grande, leonina, pliegue mongólico persistente etc.

El recibimiento que les dio su país, fue ese. Después, se dedicaron a sobrevivir con las nuevas reglas impuestas y a gestionar permisos de ocupación de sus propias tierras. En el museo de Ciencias Naturales de La Plata, sus propios familiares estaban disecados detrás de una vitrina.

Gerónimo tampoco terminó bien. Volvió para seguir prisionero en el Fuerte Sill, Oklahoma. Murió de neumonía el 17 de febrero de 1909 y años más tarde su tumba fue saqueada por estudiantes de la universidad de Yale. Uno de esos jóvenes era Prescott Bush, padre del primer George W. La bandita era famosa por tener ese particular hobby, de salir a profanar tumbas indígenas.

El líder de los apache llamado Mangas Coloradas, fue asesinado por los blancos, luego desmembrado. Le quitaron el cerebro para estudiarlo y pesarlo. Su cráneo fue enviado a Washington y se expuso en el museo Smithsonian Institution

En 1940 un grupo de soldados del regimiento 501 de paracaidismo debía hacer una demostración de despliegue masivo y para aliviar los nervios, la noche anterior se tomaron unas cervezas viendo la película sobre el famoso jefe apache. Al momento de saltar desde el avión, el soldado Everhard fue el primero que lo hizo gritando el nombre de Gerónimo y desde entonces se usa para demostrar valentía.

Se recuerdan las palabras del apache: “Es mi tierra mi hogar, la tierra de mis padres, a la cual pido se nos permita volver. Quisiera morir allá y que me sepulten en las montañas. Siento que mi gente ubicada en sus hogares nativos aumentaría en número mas que disminuir como en el presente. Y nuestro nombre no se extinguiría”.