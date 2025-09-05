Carlos Alcaraz dejó en el camino a Novak Djokovic por 6-4, 7-6(4) y 6-2 en Nueva York y se transformó este viernes en el primer finalista del US Open.

El español de 22 años encadena así ocho definiciones desde abril, y en su madurez adquirida enlaza tres finales de Grand Slam en las tres superficies del tenis.

En contrapartida, el serbio de 38 años se queda por segunda temporada consecutiva sin desempolvar su palmarés de grandes títulos, aunque sigue siendo el único top ten que supera en triunfos (5-4) en el cara a cara con el murciano.

"Estar aquí ya es un regalo", dijo Djokovic antes de empezar. Le tocó sacar de inicio, pero el campeón de 24 Grand Slam cedió el saque a la primera. Eso le valió al español anotarse la manga inicial, con saques de hasta 207 kilómetros por hora.

El segundo juego inició con un 3-0 a favor del serbio. Hasta que Alcaraz recurrió al saque y la volea, se fue al ataque y la táctica le salió bien. Con un 6-5, Djokovic se había asegurado la muerte súbita y las plateas premiaban su esfuerzo. Sin embargo, el español supo aguantar la presión del momento.

En la tercera manga, Nole pareció claudicar: ya no estaba para remontar por novena vez en su carrera una desventaja de dos sets.

Así las cosas, Alcaraz sigue una evolución admirable y vertiginosa, mientras la cuenta regresiva para el retiro del serbio parece haber arrancado. Con Roger Federer y Rafael Nadal retirados, Nole, el Big One de la historia, se resigna al cambio generacional.

Con su indiscutible victoria, Alcaraz alcanzó su séptima gran final antes de los 23 años, como en su momento lo hicieron leyendas de la talla del estadounidense Jim Courier y el sueco Mats Wilander. El otro gigante sueco, Björn Borg, y el propio Nadal suman ocho.

Con la clasificación de Alcaraz para la final del US Open, es el turno ahora de Jannik Sinner (N° 1 del ranking ATP) de disputar su pase a la definición con el canadiense Felix Auger-Aliassime. El italiano sabe que sólo le sirve repetir título en el último Grand Slam del calendario para seguir en lo más alto.

Cabe señalar que Sinner y Alcaraz se repartieron todos los majors -un total de siete-desde que Djokovic dejó de ganar. Y podrían repartirse el octavo si el italiano cumple con los pronósticos y gana su semifinal.