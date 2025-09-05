"Uno creció observando a (César) Menotti, a Jorge Griffa, gente que dejó grandes enseñanzas en el fútbol formativo, que aún hoy se siguen aplicando. Ellos decían que este juego es defender, recuperar, gestar y definir". Las palabras pertenecen a Juan Cruz Anselmi, preparador físico y entrenador con Licencia Conmebol, especializado en Planificación y Metodología de Fútbol Formativo en las áreas infantil y juvenil.

Anselmi las pronunció en el comienzo del Congreso de Entrenadores organizado por la editorial Libro Fútbol, que se realizó el miércoles último en el Club Comunicaciones. El actual entrenador de los juveniles de Cerro Porteño de Paraguay destacó también que "se tiene que defender el fútbol de la calle, el del potrero".

El evento contó con grandes personalidades, entre los que se destacaron el actual director técnico de Tigre, Diego Dabove, a pocas horas de afrontar el partido ante Independiente Rivadavia de Mendoza por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El preparador físico de Defensa y Justicia, Alejandro Kohan, estuvo acompañado por su hijo Tobías, que dirige al equipo de Reserva. Ambos disertaron sobre el método integral entre las dos funciones. "Disfruto mucho trabajar con mi papá", dijo el menor de la familia. Y su padre fue más allá: "Hace diez años que estamos juntos, es muy natural trabajar con Tobías. Me acompaña desde la época que estaba junto a (Daniel) Passarella y (Alejandro) Sabella en River".

Martín Anselmi estuvo muy activo en su exposición. Imagen: Gentileza Lbro Fútbol





Martín Anselmi, quien viene de dirigir al Porto de Portugal y tiene una amplia trayectoria en Sudamérica, fue otro que expuso sobre táctica y estrategia. Sus ejercicios fueron representados por los chicos de las divisiones menores de Comunicaciones.

Javier Torrente, entrenador y excolaborador de Marcelo Bielsa, estuvo a cargo del bloque sobre ataque-defensa: relevos, organización, intercambio de posiciones y asociación. Bernardo Leyenda fue el que habló sobre las claves del puesto que él ocupó, el de arquero. Una vez retirado, Leyenda se sumó al cuerpo técnico de Julio Falcioni primero y Javier Sanguinetti después, y actualmente tiene su escuela de entrenamiento para los que se ubican debajo del arco.

La editorial realizó varios reconocimientos a lo largo del Congreso, y entre ellos estuvieron la dupla campeona del fútbol argentino: Favio Orsi y Sergio Gómez. "No pierdo la curiosidad de seguir aprendiendo. Somos muy felices haciendo lo que hacemos. Nos mueve la pasión por lo que nos gusta", expresó Orsi. Y Gómez añadió que "un Congreso de estas características tiene un alto valor. Para nosotros, que pudimos salir campeones, también es algo que suma muchísimo".

Sergio Gómez y Favio Orsi, los actuales campeones con Platense. Imagen: Gentileza Libro Fútbol





El exdefensor Sebastián Domínguez, quien condujo los destinos de Tigre y Vélez, también ingresó al terreno para tener su gratitud. "Este tipo de cosas nos conecta con nuestros inicios como jugador. Esto es una comunidad que busca crecer y tener conocimiento, bondad y responsabilidad", señaló.

El podcast "Fútbol Neto", en comunicación, se llevó su galardón; al igual que Federico Mancuello como futbolista; Argentinos Juniors en el fútbol formativo; y Canilleras Fenikks como héroe silencioso.

El Congreso demostró que el intercambio de experiencias son fundamentales para el desarrollo de este deporte, y confirmó la validez que implica generar espacios donde la teoría y la práctica se unen.

