En el arranque de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026, Italia y Francia consiguieron este viernes victorias con distinto recorrido, pero idéntico valor: con doblete de Mateo Retegui, la Azzurra goleó 5-0 a Estonia tras un primer tiempo frustrante, mientras que los galos sellaron un sólido 2-0 ante Ucrania.

Italia fue ampliamente superior, pero debió esperar hasta el complemento para reflejarlo en el marcador. El equipo de Genaro Gattuso dominó desde el inicio, aunque se fue al descanso con un incómodo empate sin goles.

Politano y el argentino Retegui estuvieron cerca de abrir el marcador, pero sus remates se estrellaron contra los palos. Karl Hein sostuvo el cero con atajadas clave ante Zaccagni y el propio Retegui, mientras que Donnarumma debió intervenir ante una llegada aislada de Estonia.

En la segunda mitad, el local encontró el premio: Dimarco levantó un centro, Retegui asistió de taco y Moise Kean cabeceó al gol. Poco después, Retegui robó, trianguló con Giacomo Raspadori y definió cruzado para el segundo.

La goleada se consolidó en la jugada siguiente: Politano mandó el centro atrás y Raspadori amplió. Estonia intentó descontar, pero falló en la definición. En el descuento, Retegui firmó su doblete de cabeza y Alessandro Bastoni selló el 5-0 definitivo.

Por su parte, Francia comenzó su camino con autoridad. Michael Olise inició la jugada del primer gol con un pelotazo, Barcola recibió, devolvió, y el atacante del Bayern Múnich definió de zurda. Les Bleus dominaron el trámite y pudieron ampliar con Olise y Mbappé, pero Trubin respondió bien.

En el complemento, Ucrania estuvo cerca del empate: Dovbyk cabeceó en el área chica y Konaté salvó en la línea; luego, Sudakov exigió a Maignan y Zabarnyi estrelló un cabezazo en el palo. La tranquilidad llegó cuando Mbappé recibió en velocidad, recortó y fusiló desde afuera para el 2-0 final.

Otros resultados de la jornada de las Eliminatorias Europeas fueron Eslovenia 2-2 Suecia, Suiza 4-0 Kosovo, Dinamarca 0-0 Escocia, Grecia 5-1 Bielorrusia, Islandia 5-0 Azerbaiyán, Moldavia 0-4 Israel, Islas Feroe 0-1 Croacia y Montenegro 0-2 República Checa.

Este sábado desde las 10 jugarán Letonia-Serbia; Inglaterra-Andorra y Armenia-Portugal se enfrentarán a las 13, en tanto desde las 15.45 se medirán San Marino-Bosnia, Austria-Chipre e Irlanda-Hungría.