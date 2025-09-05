PIRULO 10

"La provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso, y no establece religión oficial", expresará el texto final de la Constitución santafesina P/4

La ley

es sagrada

Con 16 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones, el Concejo Municipal autorizó la construcción de edificios de hasta 120 metros de altura P/2

Voces a

favor y

en contra

Tras la publicación de Rosario/12 sobre una asociación que recibirá este año -con solo dos meses de creación- mil millones de pesos para tratamiento de adicciones, el gobierno salió a responder a través del titular de Aprecod. Sciarra admitió que muchas  instituciones no cuentan con personería jurídica y desde el gobierno las “animaron” a regularizar sus papeles. El diputado Ghione reconoció a este diario su responsabilidad “política” sobre el área P/3

UNA PRIMERA RESPUESTA


EPI: Ghione, Scaglia, Pullaro, ministra Tejeda y Sciarra.

La reserva canaya le ganó 3 a 0 a Ñuls P/5

Centralito

puso

tercera

6 Una obra de Armando Durá

por Leandro Arteaga

8 El alunado

por Víctor Maini