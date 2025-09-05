La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó la posibilidad de que los responsables sustitutos utilicen sus saldos a favor de impuestos de libre disponibilidad, mediante la Resolución General 5753/2025, publicada en el Boletín Oficial.

La norma permite que los saldos de libre disponibilidad, a nombre del sujeto obligado, se usen para cancelar impuestos en su calidad de responsable sustituto. Estos saldos pudieron originarse en declaraciones juradas como sujetos obligados, así como en determinaciones de oficio, declaraciones juradas o resoluciones administrativas y judiciales.