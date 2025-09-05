Con el objetivo de facilitar la participación en las elecciones legislativas provinciales, hasta el domingo 7 inclusive, todas las delegaciones del Registro Provincial de las Personas atenderán al público en horario ampliado incluyendo a las 18 Casas de la Provincia.

La intención de la administración bonaerense es asegurar que todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que hayan tramitado su Documento Nacional de Identidad (DNI) y aún no lo hayan retirado puedan hacerlo antes de la finalización del acto eleccionario.

Durante el sábado 6, el Documento Nacional de Identidad se podrá retirar de 8 a 13, mientras que a lo largo de la jornada del domingo 7 el horario de atención será entre las 8 y las 18, incluyendo el trámite de exposición de extravío de DNI.

Al momento de los comicios sólo se podrá acreditar la identidad a través del DNI que figura en el padrón o uno posterior. No serán válidas las constancias de trámite.

La atención se brindará en 352 dependencias, incluyendo Centros de Documentación Rápida, Centros Integrales de Documentación, Delegaciones cabeceras de partido, delegaciones estables y Oficinas Descentralizadas que cuenten con documentos pendientes de entrega.

El horario extendido incluye a las oficinas del Registro Provincial de las Personas que funcionan en la Casa de la Provincia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 25 de Mayo, Villa Gesell, General Belgrano, General Viamonte, Baradero, Pila, General Lavalle, Castelli, Zárate, Colón, Saladillo, Carlos Casares, Chascomús, Olavarría, Florencio Varela y Magdalena.