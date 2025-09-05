En el cierre de campaña en Moreno, el presidente Javier Milei advirtió que el peronismo bonaerense iba a apelar al fraude electoral para asegurarse una victoria en las elecciones del domingo. “Van a usar voto cadena, la urna embarazada y los punteros van a comprar políticos y colegios”, dijo reincidiendo en una idea a la que ya había hecho referencia en sus pocas apariciones anteriores en la provincia de Buenos Aires.

No son las únicas acusaciones anticipadas en las que incurrieron los voceros de La Libertad Avanza, que también buscan instalar esa idea de cara al domingo. En la red social X, el investigador del Conicet Rodrigo Quiroga, advirtió que el domingo “va a haber mesas con cero votos para lla pero eso no es indicio de fraude”.

Quiroga advierte que “el escrutinio provisorio, que se hace el día de la elección no tiene validez legal ya que se carga rápidamente todo y no es momento de chequear errores”. Por esa razón, denunciar un fraude en base a esos dato resultaría un paso en falso. “Los errores se chequean en el escrutinio definitivo, y si hay denuncias, se constatan y se actúa en consecuencia”, señala, y recuerda que en 2023 el propio Milei y los periodistas Luis Majul y Luis Gasulla denunciaron un supuesto fraude y recibieron mucha difusión, “pero no hicieron ninguna denuncia ante la justicia electoral”.

“Es más, desde 1983 jamás ha habido denuncias de fraude generalizado en elecciones nacionales”, agrega.

“En todos los escrutinios provisorios, y también en 2023, hay mesas con cero votos para alguna fuerza política”, dice Quiroga y explica que eso ocurre por error de carga (sólo hay cero votos para una/dos fuerzas), o porque no se llegó a cargar ese telegrama (cero votos para todas las fuerzas). “Esto suele ocurrir en un pequeño porcentaje de las mesas totales. En 2023 había 104.577 mesas. En 1.669, cerca de las 1700 que decía Gasulla, había cero votos para La Libertad Avanza. ¿Dónde está la trampa? De esas 1.669, 1.564 no tenían votos cargados”, detalla.

“Entonces, quedaban 1564 mesas sin votos cargados para ningún partido (ya dijimos arriba que suele pasar, pero es el 1,5 por ciento de las mesas totales). Adicionalmente, si eliminamos todas las mesas con cero votos, los porcentajes de cada fuerza prácticamente no cambiaba”, agrega en su hilo en la red social X.

El informe que Quiroga despliega a través de las redes da cuenta de que las mesas con cero votos no es fraude porque forman parte de un escrutinio provisorio, sin validez legal, porque está demostrado que el 94 por ciento de las mesas con cero votos son por falta de carga, no por error, porque las mesas con error hay mesas con cero votos para todos los partidos y porque, en concreto no alteran el resultado global. Además, repasa algunas de las denuncias que se hicieron públicas en las elecciones de 2023 y las desmonta explicando cada caso en particular.