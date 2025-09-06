En las efemérides del 6 de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1906. Nace Luis Federico Leloir

En París, nace el segundo Premio Nobel en ciencias de la Argentina: Luis Federico Leloir. Se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la UBA, en 1932. Se desempeñó en el Instituto de investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar. El Nobel de Química le fue otorgado en 1970 por su trabajo sobre los nucleótidos de azúcar y su función en la fabricación de los hidratos de carbono. Fuera del ámbito científico fue quien creó la salsa golf. Falleció en 1987.

1930. El derrocamiento de Yrigoyen

Primer golpe de Estado de la historia argentina. El general José Félix Uriburu derroca a Hipólito Yrigoyen. Comienza una dictadura militar de corte fascista que se continuará a través del fraude con el general Agustín P. Justo. La llamada Década Infame se caracterizará por la corrupción de los conservadores.

1943. El nacimiento de Roger Waters

En Surrey nace Roger Waters. El bajista fue miembro de Pink Floyd desde 1967 hasta su salida de la banda a mediados de los 80. Tras la salida de Syd Barrett, se convirtió en el principal letrista del grupo, en una época fecunda que incluyó discos como El lado oscuro de la Luna, Wish You Were Here, Animals y The Wall. Se mantiene en actividad como solista.

1979. La CIDH arriba a la Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llega a la Argentina en el marco de la dictadura militar. Los comisionados se instalan en Buenos Aires y luego en Córdoba y en Tucumán, y recogen 5580 denuncias sobre los crímenes cometidos por los represores. Permanecen en el país hasta el 20 de septiembre, en medio de la hostilidad de la prensa adicta. El informe de la CIDH, publicado en abril de 1980, constata la existencia de desaparecidos y masivas violaciones a los derechos humanos.

1987. El peronismo gana las elecciones

Las elecciones para gobernador y diputados dan una amplia victoria al peronismo. La UCR apenas puede retener la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Córdoba y Río Negro. La nota saliente de la jornada la da el triunfo de Antonio Cafiero en la provincia de Buenos Aires, que lo posiciona para las presidenciales de 1989 junto a dos gobernadores reelectos ese domingo. Son el también peronista Carlos Menem y Eduardo Angeloz, que emerge como alternativa de los radicales mientras comienza a languidecer el alfonsinismo, castigado en las urnas por el declive económico del Plan Austral y la desilusión por el manejo de la crisis de Semana Santa.

1990. Muere Tom Fogerty

A los 48 años fallece Tom Fogerty, guitarrista de Creedence Clearwater Revival. Una transfusión de sangre lo había convertido en portador del VIH. Integró la banda en sus primeros años, hasta que la abandonó en 1971 por desavenencias con su hermano John, el cantante del conjunto. Desde entonces, siguió con su carrera solista.

1992. Fallece Roberto Grela

El guitarrista y compositor Roberto Grela muere a los 79 años. Tocó con Aníbal Troilo y ambos integraron un cuarteto. También formó el Cuarteto San Telmo, junto a Leopoldo Federico.

1998. Adiós a Akira Kurosawa

Muere uno de los cineastas más influyentes del siglo XX: Akira Kurosawa. Tenía 88 años. El director japonés llamó la atención en 1950 con Rashomon, a la que siguieron Los siete samuráis (que tuvo su remake hollywoodense en Los siete magníficos) y Trono de sangre, su adaptación de Macbeth. Más tarde filmaría Yojimbo, Dersu Uzala, Kagemusha, Ran (su relectura de El rey Lear) y Rapsodia en agosto, entre otros títulos. Recibió un Oscar a la trayectoria en 1990.

2007. Muere Luciano Pavarotti

Un cáncer termina con la vida de Luciano Pavarotti. El tenor italiano tenía 71 años. Se había convertido en una estrella de la ópera en los años 70, con ventas que excedieron las fronteras del género. También fue parte de Los Tres Tenores, junto a los españoles José Carreras y Plácido Domingo.

2021. La muerte de Jean-Paul Belmondo

Jean-Paul Belmondo, ícono del cine francés, fallece a los 88 años. Su país lo despide con honores en un funeral de Estado. Protagonizó clásicos de la Nouvelle Vague, como Sin aliento y Pierrot el loco. También actuó en ¿Arde París?, La sirena del Mississippi, El magnífico, El profesional y Los Miserables, entre otras películas.

2022. Fallece Magdalena Ruiz Guiñazú

Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las periodistas más reconocidas de la Argentina, muere a los 91 años. Hija de un canciller de la Década Infame, trabajó en periodismo gráfico, antes de pasar a la televisión y, sobre todo, la radio. Fue dueña absoluta de la primera mañana durante décadas. En 1984 integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas.

Además, es el Día Nacional de las Relaciones Públicas.