Desde Córdoba

No hay dudas de que el alfajor ya es una noble tradición arraigada en la cultura argentina, y que el Tatín es dentro de las marcas comerciales una de las más conocidas. Ahora el uso político de la marca por parte de un candidato a diputado nacional al que apodan precisamente “Alfajor Tatín” provocó una intimación por parte de Arcor, la empresa cordobesa que lo fabrica. El candidato es Stéfano López Chiodi, un joven libertario villamariense, distanciado de La Libertad Avanza y con fuerte pregnancia en redes sociales donde suele realizar acciones con las que logra alta visibilidad pública. Urgido, ahora el candidato salió en busca de un nuevo apodo y encontró uno que, cree, podrá sortear la molestia de la empresa ya que se hará llamar "Titán".

Arcor acusa a López Chiodi de usar su marca en Facebook, Pinterest, X, Twitch, Tik Tok, Instagram, entre otras redes, así como en la boleta única papel (BUP) para el distrito Córdoba, en el orden N° 6, identificado el Frente Federal de Acción Solidaria - Partido No. 216, “donde se hace una clara alusión al alfajor comercializado por mi mandante y a la marca TATIN”, dice el reclamo judicial de la empresa. La multinacional alimenticia argumenta que su interés como empresa de consumo masivo “es llegar con sus productos a todos y cada uno de los consumidores residentes en nuestro país” y que la identificación de su marca con las ideas libertarias de López Chiodi “constituye un daño irreparable a la reputación, historia y negocio".

Los abogados de la empresa fueron claros y le advirtieron que "no cuenta con autorización ni licencia de ninguna naturaleza por parte de ARCOR SAIC para hacer uso de la marca TATIN en forma denominativa ni en forma mixta, a través de ningún medio o forma, tornándose vuestra conducta absolutamente ilícita y parasitaria". Es más, le atribuyen un intento de "hacer creer falsamente al electorado que existe una asociación, patrocinio o apoyo de mi mandante a su candidatura y ello resulta completamente falso y constituye un engaño, dado que distorsiona la percepción del electorado respecto del respaldo que Ud. recibe”, interpela el escrito enviado por la empresa.

López Chiodi acatará la intimación enviada por la empresa y ya encontró un nuevo apodo que usará como marca: "Titán". "Vamos a cambiar las cosas para trabajar en base a la intimación legal porque si no podrían bajarme las cuentas. El ‘Titán’ será el nombre de la marca para evitar problemas. Tuve que cambiar y simplificar el logo. No me dejaron mostrar nada. En la boleta también va a aparecer como ‘Titán’. Estamos tomando decisiones sobre la marcha porque no me dejan poner ni ‘alfajor’. Al ser un vínculo real entre lo que yo venía haciendo y el alfajor no quieren que use ninguna simbología, por eso tuvimos que sacar todo”, le contó el candidato a este diario.

Eso sí: no solo no podrá usar la marca “Tatín” sino que tampoco podrá usar ningún tipo de logo o imagen que lo vincule con el concepto de un alfajor, que iba a ser el logo de su lista. En su lugar utilizará el octógono negro característico de la Ley de Etiquetado Frontal pero en este caso con la leyenda “Anti-casta”. El problema es que la intimación de Arcor fue a fondo y también le reclama el uso de ese símbolo: “La BUP incluye un octógono simulando un sello de advertencia propio al utilizado en los productos alimenticios”. El libertario blue confía en que podrá resistir en este punto.

“Arcor no la ve. Me culpan de generar un engaño cuando en realidad no estamos ofreciendo nada ni diciendo que tenemos nada que ver con la marca. Si la vieran, alguna otra marca trabajaría con nosotros para hacer política y transmitir algo tan original como conectar con la gente”, disparó López Chiodi.

En su cuenta de Instagram (todavía es @alfajortatinok pero ya está en proceso de cambio) puede verse todavía una storie donde reza lacónicamente en letras blancas sobre fondo negro: “No te asustes. La próxima vez Alfajor Tatín puede que no exista más. Con cariño…Tato”. En TikTok la cuenta ya cambio a @stefanolopezok y se despidió de su anterior identidad con un video anunciándolo.

López Chiodi es un adherente al presidente Javier Milei aunque irá por fuera de La Libertad Avanza, con fuertes acusaciones a la forma de construcción del sello oficial libertario. En diálogo con Página/12 dijo que La Libertad Avanza en realidad debería llamarse “Los Menem Avanzan”. El sello con el que se presentará es el Frente Federal de Acción Solidaria, que formó parte de la alianza del cordobesismo en 2023 y ahora también fue intimado por Arcor, a la que su apoderado legal describió en el documento como una “empresa líder y dedicada desde hace más de 74 años a la fabricación de galletas, alfajores y cereales y otros productos, titular de numerosas marcas tanto en el país como en el mundo” y “entre ellas se encuentra la marca ‘TATIN’”.

El reclamo de la empresa se basa en lo que entiende es una violación a distintos artículos de la Ley de Marcas n° 22.362, que establece una pena de tres meses a dos años de prisión además de una multa económica.

¿Fin del Tatín-móvil?

Durante La Derecha Fest de Córdoba, un portentoso colectivo llamó la atención en el estacionamiento del Hotel Quórum por su ploteado: sobre el fondo azul se recortaba la cara del presidente Javier Milei, la del influencer villlamariense y la leyenda “TATIN 2025”.

La intimación de Arcor apunta a que López Chiodi cese el uso de la marca “tanto en sus redes sociales, como en las boletas electorales, medios de transporte, material publicitario o de propaganda política, redes sociales y en cualquier otro medio digital o físico”. La inclusión de vehículos en la prohibición anticipa que habrá cambios en el colectivo que fue una de las perlitas más llamativas del costoso acto de Milei en Córdoba. El joven mileísta lo tomó con humor: “A lo sumo tendré que cambiar una letra para que quede Titán”.