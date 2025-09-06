El senador nacional de la UCR Martín Lousteau sostuvo que el “riesgo K” que permanentemente agita el Gobierno sobre el peligro de que vuelva a ganar el kirchnerismo es, en realidad, el “riesgo Karina” por la hermana del presidente Javier Milei. “El riesgo es Karina, que es que de golpe a un Presidente que dice que vino a corregir el robo, a combatir la casta, le surge un audio donde se involucra a su hermana, que es la secretaria general de la Presidencia y a dos personas que son de la casta”, señaló sobre los vínculos de Karina con los primos Lule y Martín Menem. “Recordemos que Lule Menem es empleado del Senado desde hace 40 años, entonces ves un riesgo adicional que es el riesgo del propio Gobierno”, evaluó. En declaraciones radiales, Lousteau advirtió que, además del “riesgo K”, existe el “riesgo J”, vinculado a Javier Milei, por lo que el Presidente hizo “con la política económica y las tasas”. Por último dijo "no es el momento para que el Presidente salga a buscar inversiones, tiene que resolver las cosas que está atravesando y en las que él solo se metió”.