El consultor y fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, salió a marcar distancia del escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y también se despegó de la “estrategia comunicacional del Gobierno”.

“La primera versión que corrió es que yo lo había grabado a Spagnuolo y se lo había dado a Caputo por no sé qué cosa con los Menem. Es un delirio cósmico”, afirmó Cerimedo en declaraciones a la 750.

Asimismo aseguró que intentaron involucrarlo por el antecedente laboral de su esposa: “Mi esposa trabajó en ANDIS hasta noviembre del año pasado. Me quisieron involucrar como si yo hubiera participado. Andá a probarlo”. Y aclaró que su pareja “trabajaba en el área de auditoría de pensiones, no tenía nada que ver con el tema de prestaciones”.

El consultor también cuestionó la falta de recaudos dentro del Estado frente a las filtraciones de los audios de Spagnuolo. “La realidad es que en un país donde hay servicios de inteligencia de un lado y de otro, que no te cuides habla un poco de la impunidad que creés que tenés para manejarte. Si realmente los audios fueron grabados en Casa Rosada o en el Congreso, evidentemente algo pasa adentro y hay que revisarlo”, advirtió.









“Javier Milei se parece más al Gordo Dan que a Francos”

Por otra parte, consultado acerca del ataque del Gordo Dan contra el senador cordobés Luis Juez, Cerimedo se desligó de la estrategia comunicacional del oficialismo. “No participo de la estrategia comunicacional del Gobierno. Es el estilo que siempre tuvo el Gordo Dan, no desde que ganó Milei, incluso lo hacía desde el anonimato”, explicó.

En ese punto, también subrayó que dentro del Gobierno conviven miradas muy distintas. “Francos nunca tuvo la línea comunicacional de Javier Milei desde los inicios. Puede ser por cuestiones generacionales. Guillermo viene de una función muy diplomática. Desde una función ejecutiva, Milei está más cerca de Francos, pero en las redes es otro tema”, planteó.

Aunque aclaró que “con la familia no me meto, lo repudio”, minimizó el efecto político de la polémica: “El tuit no creo que sea el cajón de Herminio. La gente afuera tiene otros problemas mucho más grandes que un tuit. No creo que por eso la gente salga a votar a otro que no sea La Libertad Avanza”, concluyó.

Cerimedo, un hombre ligado a las derechas Latinoamericanas

El fundador de La Derecha Diario no está exento de escándalos: en 2023, la entonces titular de AySA y dirigente del Frente Renovador, Malena Galmarini, junto a sus asesores legales, realizó una denuncia penal contra la estructura de trolls de La Libertad Avanza, cuya cabeza visible era entonces Cerimedo. También abarcaba a actuales referentes del mundo libertario como Daniel Parisini (el "Gordo Dan") y Juan Doe.

Por tratarse en principio de un delito de orden electoral, “asociación ilícita para erosionar la democracia”, el expediente CNE9500/2023 recayó originalmente en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría, pero la experimentada jueza se excusó y la causa quedó finalmente en manos de Ariel Lijo, uno de los candidatos de la Casa Rosada para incorporarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por otro lado, fue uno de los 37 acusados por formar parte de una organización criminal, que incluye a militares de alto rango, por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático y golpe de Estado en la causa que investiga a Jair Bolsonaro de esto último.

Una investigación transnacional confirmó que Grupo Madero Media, su consultora, utilizó estrategias similares, basadas en trolls y fake news, en Brasil, Argentina y Chile. Además, los vínculos entre LLA y los prófugos brasileños condenados por asalto a los edificios de los tres poderes en Brasilia en enero de 2023.