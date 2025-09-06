Un hombre de 57 años murió este sábado tras ser atacado por un tiburón cuando practicaba surf con sus amigos en Long Reef, una reconocida playa del norte de Sídney, según informó en un comunicado la Policía australiana.

La víctima sufrió un severo ataque por el cual perdió "varias extremidades", según declaró en una rueda de prensa el superintendente de la policía del estado de Nueva Gales del Sur, John Duncan. "El cuerpo fue hallado flotando", agregó, y detalló que la tabla de surf quedó partida en dos.

Los servicios de emergencia fueron contactados poco después de las 10 de la mañana del sábado, y, aunque el hombre pudo ser llevado hasta la orilla, falleció en "el lugar del ataque", señala el comunicado.

(Imagen: AFP)





Según la cadena de televisión australiana ABC, el fallecido era un "surfista experimentado" y solo había estado en el agua con unos amigos durante unos 30 minutos antes del ataque del escualo. La cadena remarcó que el resto del grupo pudo regresar a la orilla a salvo. El hombre era casado y tenía una hija menor de edad.

Las playas de los suburbios de Manly y Narrabeen, en el norte de Sídney, fueron cerradas durante al menos 24 horas, informó Surf Life Saving NSW. "Por ahora, por favor, manténganse fuera del agua en las playas de la zona y sigan las indicaciones de socorristas y salvavidas", indicó en un comunicado el director de esta organización, Steven Pearce.

Los expertos del gobierno examinarán los restos de la tabla y el cuerpo para tratar de determinar la especie. La mayoría de las mordeduras graves de tiburón en Australia suelen ser de tiburones blancos o tigre.

El mes pasado las autoridades australianas cerraron temporalmente una playa en el este de Australia, después de que un tiburón arrancara de un mordisco un pedazo de una tabla de surf, sin que el incidente dejara ningún herido.

En lo que va del año se reportaron al menos una decena de ataques de tiburón en Australia, entre ellos el de un niño de 9 años que se salvó, y de los cuales 4 fueron resultado mortales.