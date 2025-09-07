La banda rosarina de extensa trayectoria nacional e internacional presenta un show dedicado a grandes clásicos de la música internacional de la década del 90. La banda versiona obras populares de Oasis, U2, REM, Lenny Kravitz, Radiohead, Britey Spears y otros. Tiago Galíndez, voz y bajo, Seba Cairo, voz y guitarras, Diego Vázquez, guitarras, y Fran Barbieri en batería. (Hoy a las 21 en Beatmemo)