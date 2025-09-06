En la última pelota del partido y luego de varios intentos, Australia llegó al try y venció 28-24 a Los Pumas, en un duelo que se le escapó a los argentinos sobre el final.

Las indisciplinas en el segundo tiempo y una baja en el rendimiento en general, dejaron solo con el bonus defensivo al equipo argentino, luego de un muy buen primer tiempo que le resultó favorable 21-7. El mejor cierre de los Wallabies premió al equipo que hizo más por llevarse el triunfo.

En el tercer partido del Rugby Championship, Los Pumas visitaron Australia luego del gran triunfo ante los All Blacks en la cancha de Vélez. Los locales llegaban después de una serie en Sudáfrica donde ganaron el primer test y perdieron el último.

Para el elenco argentino, esta era una gran oportunidad para ratificar su buen presente, y el desafío de confirmar una consistente actuación tras lograr un gran triunfo. La ausencia de Tomás Albornoz era también una incógnita, reemplazado en la conducción por Santiago Carreras, de gran producción en la victoria ante los neozelandeses.

Julián Montoya, en su partido número 111 con la camiseta de Los Pumas, cumplió 48 como capitán, igualando a Lisandro Arbizu y está a sólo tres cotejos del que más la lució, Agustín Creevy, que con 51 caps fue el que más jugó en esa condición.

Un primer tiempo más que productivo





Sólidos, efectivos y contundentes. Así fueron Los Pumas en los 40 minutos iniciales, que se lo llevaron por 21-7. Los dos arrancaron con mucha dinámica y un recupero para cada lado, aunque la de Tupou fue sancionada con infracción. De ese penal llegaron los primeros puntos de Los Pumas, con una patada efectiva de Santiago Carreras (3-0).

Bautista Delguy a punto de marcar. Imagen: Prensa UAR - Gaspafotos (Mateo Varela y Greg Hamblin)





El equipo argentino estaba bien parado, seguro en el scrum y con buen manejo de la pelota. Lo único a revisar fueron las dos salidas australianas que no pudieron controlar. El cordobés metió otro patadón desde lejos para poner el 6-0 para los argentinos.

La defensa era la bandera, muy ordenada y a puro tackle cada vez que los locales intentaron perforar en el juego corto (Kremer, García, Rubiolo y Vivas lideraron ese rubro en el primer tiempo). Sin embargo, sorprendió Australia que pasó al frente con un try que concretó muy fácil tras ganar un line, que White apoyó y Lynagh convirtió (7-6).

A los 28 minutos llegó la primera conquista argentina, luego de una buena obtención en el scrum y un quiebre de Chocobares que apoyó Delguy tras la habilitación de Mallía. El wing convirtió en la bandera para pasar al frente (11-7). Y enseguida, Los Pumas volvieron a apoyar, otra vez desde la presión de su scrum para realizar una gran acción entre los backs, finalizada por Mateo Carreras para poner la chapa 18-7.

Argentina volvió a aumentar, con el tercer penal de Santiago Carreras para sellar el 21-7 del parcial, aunque en el final los argentinos tuvieron otra chance clara, con un scrum dominante que insinuaba ir para adelante. Pero el árbitro no pensó lo mismo y cortó la jugada con un free kick, para cerrar la etapa con esa victoria por 21-7.

Segundo tiempo descontrolado





Australia salió decidido a descontar en el segundo período, aunque Los Pumas tuvieron una situación muy clara en el arranque, cortada por el árbitro por una supuesta pantalla. Desde allí todo fue de color amarillo, que consiguió lograr el try del descuento por intermedio de su centro, Suaalii (21-14).

El duelo estaba abierto, con algunas réplicas argentinas que no prosperaron y un equipo local que era peligroso cuando encontraba los espacios. Las imprecisiones y el cansancio se notaban por ambos lados. Pero en ese terreno se lo veía mejor al conjunto local, que quedó con un jugador más por la amarilla a Mateo Carreras. Allí volvió a concretar con el segundo try de Suaalii convertido por O’Connor, que dejaba igualado el partido en 21 tantos.

Santiago Chocobares lleva la pelota. Imagen: Prensa UAR - Gaspafotos (Mateo Varela y Greg Hamblin)





El trámite era incierto, con un mejor cierre para los Wallabies, especialmente en el aspecto físico. Los Pumas mostraban su cansancio y ya no estaban tan precisos con la pelota. Los cambios no los favorecieron y algunos fallos tampoco; en general casi todas las divididas fueron pitadas en contra de los argentinos.

Los minutos finales con la vuelta de Mateo Carreras le dieron otra chance a los argentinos que tuvieron un penal sobre los 38 minutos. Mallía tomó la chance y lo convirtió para pasar al frente 24-21. Quedaba una pelota más, pero en la salida se le escapó a Juan González.

El scrum le dio la posesión a Australia que, de ahí en más, contaron con un penal detrás del otro. Así fueron en la búsqueda del triunfo, que finalmente lograron tras varios intentos (try de Bell y conversión de O’Connor).

A Los Pumas le quedó el sabor amargo de que pudieron y estaban para más. Los fallos arbitrales y las indisciplinas los descontrolaron, perdieron la iniciativa y así dejaron agrandar a su rival y se les escapó un partido que en el final de la primera mitad parecía ganado.

La revancha será dentro de una semana en Sydney, donde los argentinos buscarán llevarse lo que dejaron pasar en Townsville.

La síntesis:





28 AUSTRALIA: T. Robertson; Pollard, Tupou, N. Frost, Hooper; Valetini, McReight, Wilson (c); N. White, T. Lynagh; L. Toole, Ikitau, Suaalii, Jorgensen; Kellaway. DT: Joe Schmidt.

24 ARGENTINA: Vivas; Montoya (C), Sclavi, Molina; Rubiolo, J. González, Kremer, Matera; G. García, S. Carreras; M. Carreras, Chocobares; Cinti, Delguy; Mallía. DT: Felipe Contepomi.

Estadio: Queensland Country Bank (Townsville). Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Tantos: 4, 12 y 35m penales de S. Carreras (A); 22m try de White convertido por Lynagh (Au); 32m try de M. Carreras convertido por S. Carreras (A); 47m try de Suualii convertido por Lynagh (Au); 63 y 80m tries de Suualii y Bell convertidos por O’Connor (Au); 38m penal de Mallía (A).



