Eran cosas que contaban las viejas; vaya uno a saber cuánto había de cierto y cuánto no. Lo cierto es que le hacemos cosas al agua como si se las hiciéramos a un muerto y el agua no está muerta: tiene memoria.

La Laguna de la Aurora no distaba veinte leguas de Laguna del Cristal, en Vera. Si alguno la visita, es linda. Tiene balnearios alrededor, se puede pasar un buen día de campo en una región en que el verano recuerda al infierno en todo su esplendor. Ahora se está secando y entra pena de verla.

La de la Aurora estaba tierra adentro, como entre Calchaquí y Margarita, y como si fuera un ojo de la Laguna de la Gallareta. Pero no era una laguna propiamente dicha, sino un lago. Un meteorito cayó, hizo un cráter y así se formó la Aurora. Los manuales de Geografía de la escuela no consignaban cuándo cayó el meteorito. Habrá sido, digo yo, en el tiempo de los dinosaurios. Quedaron, quedarán carpinchos o el mapache que los guaraníes llamaban aguará popé que es tan feo y tiene tanta cara de hambre que semeja al humano en su ansiedad y entran ganas de persignarse con solo verlo.

Como fuera, nosotros con los chicos íbamos a zambullirnos seguido. Así que cada vez que podíamos nos hacíamos la rata y salíamos para la Aurora a nadar con lo que llevábamos puesto o en cueros. Había uno, el Aldo Riesen, que la madre le pegaba si volvía con el calzón mojado, para corregirlo del orinarse encima. Por eso se cuidaba de meterse en el agua y mojarse la ropa.

Se llamaba la Aurora no sé bien por qué. La maestra rural, que venía de Rosario, aseguraba que era porque en la provincia, los colonos fundadores le ponían de nombre a los pueblos que fundaban los onomásticos de las amantes, las hijas, y las esposas: en ese orden. Mi tata decía en cambio que se llamaba la laguna de la Aurora porque al amanecer era cuando se podía ver el fondo, el lecho.

Teníamos prohibido meternos en la Laguna de la Aurora: nadie sabía cuál era el fondo, si era en el centro exacto del lago o no. Los parientes insistían con que en la parte más honda había una grieta de un pie de ancho y que esa grieta te chupaba y te llevaba al centro de la tierra. No volvías más, porque te desintegrabas. Eran cuentos que nos hacían para darnos sustos y no les hacíamos mucho caso.

Solo nos dejaban meternos hasta donde hacíamos pie. Que era bastante poco, porque teníamos diez años. Pasábamos el metro en una cabeza apenas, menos Hugo. El Hugo medía como un adulto, por la genética, que era hijo de un colono suizo y una india guaraní. Era alto, alto, por todos lados, aunque mi tata insinuaba que capaz no tenía diez años, sino catorce, quince, dieciséis. Con nosotros jugaba a la par nuestra nuestros juegos. La cinchada, que el Lázaro Castañeda le llamaba “la maroma” o el “estirón de guerra” porque los padres vinieron de España y hablaban todo raro. Del lado que cinchara el Hugo, era el lado que ganaba: eso lo sabíamos de antemano. Pero hubo una vez en que todo salió distinto.

Aunque era el mes de septiembre, todavía estaba frío y oscuro a la mañana, y nosotros, los cuatro o cinco que éramos, porque estaba el Rodolfo Meyer que se coló y hacía todo como a disgusto y oliendo bosta, nos escapamos para la Laguna de la Aurora a ver el fondo. ¿Para qué viniste?, le pregunté con rabia a Rodolfo. Y él contestaba lo más campante: Para emparejar en la cinchada, René. También traje patas de rana, agregó.

El Aldito hizo el fuego y los demás nos fuimos al agua para ver el lecho, mientras se pudiera. Había solo piedritas doradas. No se veían peces porque el agua era salobre y no sobrevivían. Por eso los padres y los tíos no iban de pesca a la Laguna de la Aurora. Nomás nosotros nos bañábamos y apenas entrábamos en el agua se nos arrugaba la piel como si hubiéramos estados horas y horas. El Lázaro una vez que se metió, se le hizo ampolla en los dedos. Como que había algo que ardía dentro del agua. Muchos años después, hará dos o tres atrás, falleció de cáncer y en el velatorio estábamos con los otros y nos preguntamos si habría sido el agua de la Aurora. Claro, hoy no hay nadie que pueda analizar el agua esa.

Andando la mañana nos pusimos con la cinchada. Aldo, Rodolfo y yo de un lado y el Lázaro y Hugo del otro. Fue reñida la cinchada y de pronto, paf, caen el Lázaro y el Hugo, y en efecto, era la primera vez que el Hugo perdía. Hasta ese día, la penitencia para el que perdía era sumergirse en la laguna y que el agua tapara la cabeza. Las veces que me tocó hacerlo, abría los ojos abajo y veía el lecho del lago, su resplandor dorado y cimbreante, del color exacto del pelaje de un venado. El Hugo, que era buen perdedor, se aprontó para meterse en la laguna, y fue entonces que Rodolfito Meyer le salió con la idea de ponerse las patas de rana y nadar hasta el centro de la Laguna de la Aurora. El Hugo, ya fuera porque era valiente y no le tenía miedo a nada, o porque era retrasado mental, como indicaba mi tata, se calzó las patas de ranas y ahí fue. Como hacía fresco se metió vestido. Todavía lo alcanzo a ver con su pantaloncito verdoso y la camisa a cuadros.

Vimos una ola, un manotazo del Hugo habrá sido, y después las ondas alrededor del punto donde él se hundió rápido y duro como se hunde una piedra. Lo llamamos a gritos:

-¡Hugo, no seas maricón, salí del agua!

Porque antes nos hablábamos así.

Aldito Riesen que llevaba los binoculares de caza del padre, trató de penetrar en la visión del centro de la Laguna. El agua está negra allá en el medio, soltó. Rodolfo y yo montamos la bicicleta; fuimos al pueblo a pedir por ayuda. En la chata de los Moser, trajimos al Elvio y al hermano mayor de Rodolfo. El cura también cayó en el Sidecar de los Koch. Todos los mayores bajaron dispuestos a tirarse al agua de inmediato y sacarlo al Hugo, pero los paró el borbotón que había, como si estuviera hirviendo.

El oleaje inédito arrastró las patas de rana, chamuscadas en los bordes, y poco después, el pantaloncito hecho trizas, y la camisa leñadora.

Dicen que el padre, Riesen, tiraba tiros al aire a la laguna. Que lo hizo por varios años después que se tragó al hijo. Hasta que se descerrajó un tiro en la sien, un final que estaba un poco previsto.

La Laguna de la Aurora se fue secando. Por el cambio climático, claro.

Hace poco, un año o poco más me di vuelta por ahí con mis hijos. Donde estuvo la laguna quedó una cicatriz, igualita a la que un cristiano tuviera sobre la piel. Y si uno pone la mano encima de la cicatriz, la tierra está que pela. Les prohibí a mis hijos que la tocaran. Pero lo hice yo, para recordar al Hugo.

@cazadoraoculta