Horacio Zeballos sigue haciendo historia en el tenis argentino y también a nivel mundial. Este sábado, junto al español Marcel Granollers, se consagró campeón del US Open en dobles, tras vencer a la dupla británica Joe Salisbury y Neal Skupski, en un partidazo que rozó las dos horas y media de juego.

En la emblemática pista Arthur Ashe, la pareja hispano-argentina, quinta cabeza de serie, se impuso por 3-6, 7-6 (7-4) y 7-5, luego de salvar tres match points en el último set. Una victoria épica para sellar el segundo título de Grand Slam en la temporada, tras la consagración en Roland Garros, también frente a los británicos.

A sus 40 años, Zeballos se convirtió en el primer argentino en conquistar el torneo de dobles del US Open. Este logro lo coloca definitivamente en la historia grande del tenis nacional. Para Granollers, el triunfo también fue especial, ya que sucedió a sus compatriotas Sergio Casal y Emilio Sánchez Vicario, campeones en Nueva York en 1988.

Con esta nueva coronación, Zeballos y Granollers se consolidan como la mejor pareja del circuito en 2025 y suman un hito inolvidable para el tenis argentino y español.