Lo dijo el músico Jack White en un posteo dedicado a Donald Trump, pero es una frase que se viene repitiendo seguido: Idiocracia es ahora un documental.

Un poco de contexto, porque -nada es casual- la película es difícil de encontrar en plataformas: en 2006, Mike Judge, padre de criaturas tan disfuncionales como Beavis & Butt-Head, la familia de King of the Hill o los grises empleados de Enredos de oficina (mucho antes de The Office), estrenó una comedia de ciencia ficción. Ficción pero con sólido anclaje en la confusa realidad del comienzo de milenio, ya sin la paranoia del fallido Y2K y explorando toda clase de nuevas formas de vinculación y consumo virtual. En (muy) breve: una trabajadora sexual y un soldado burócrata de coeficientes intelectuales medianísimos son congelados en un experimento militar, algo sale mal y despiertan cinco siglos después. La Humanidad está completamente idiotizada. El programa televisivo más exitoso es Ow, my balls!, donde el conductor patea los huevos de un prójimo al azar; los cultivos se riegan -y mueren- con la bebida energética Brawndo "porque tiene electrolitos, man". Edificios y puentes están mal construidos. El Presidente de Estados Unidos es Dwayne Elizondo Mountain Dew Herbert Camacho, un morocho pendenciero que entra al Congreso tirando al techo con un rifle. Su gabinete es una manga de orates. En resumen, el soldado Joe Bauers y Rita, que por lo menos saben multiplicar cinco por ocho, son las personas más inteligentes del mundo.

Ja, sí. Ja. Ja. Es usted diabólico, Sr. Judge.

Más de una década antes, la directora Kathryn Bigelow también se situó en el presente para tratar de imaginar un futuro poco edificante. Sin embargo, Días extraños envejeció mal. Se quedó corta. En la locura del pre-milenio, Lenny Nero (un Ralph Fiennes mucho antes de Lord Voldemort y el conflictuado prelado de Cónclave) se gana la vida traficando reels grabados del cerebro de un usuario conectado al SQUID, una especie de arañita con sensores como gorra. Nero se mete en problemas por un reel que revela un asesinato racial de la policía y que puede desatar el caos en una Los Angeles ya desquiciada. Pero cómo sigue el asunto es otra cuestión, lo gracioso -si se quiere- es que hoy nadie necesitaría hacerse con el comprometedor video: la Inteligencia Artificial es cada vez más eficiente en la producción de fake reels, como pudo comprobar Axel Kicillof no hace tanto.

Devo.





El fenómeno no es nuevo, en todo caso es la aceleración lo que preocupa. En estos días puede verse en Netflix Devo, excelente documental de Chris Smith en el que Bob Casale y los hermanos Mark y Bob Mothersbaugh vienen a recordar que, desde su mismo nombre, la banda ya hablaba de esas cosas hace 50 años. Para Devo, la música fue un vehículo y una consecuencia de su "Teoría de la De-Evolución", y no hace falta explicar demasiado. "La música era un elemento, una capa, una dimensión, pero estaba conectada a una visión”, dice Casale. “Veíamos un mundo que era la antítesis del futuro idealizado y prometido en los años '50 y '60″, explica, y desfilan las imágenes de los asesinatos cometidos por la Guardia Nacional en el campus de la Universidad de Kent, el 4 de mayo de 1970. Uniformados disparándole a manifestantes. Suena familiar.

La no-tan-lenta y sostenida hiperactividad virtual desde que Bigelow estrenó en 1995 Días extraños (que, por supuesto, fue un fracaso de taquilla, con 17 millones de recaudación mundial sobre un presupuesto de 42) opera como un efecto de rana en la cacerola: nos fuimos deslizando alegremente, casi sin darnos cuenta, a un estado de las cosas demencial, intolerable si se hubiera producido de un momento a otro. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich ha conseguido naturalizar que semana tras semana el Congreso se convierta en zona militar. Que reprimir salvajemente a viejos, discapacitados, niños, trabajadores, gente desesperada, sea el componente habitual de la agenda del miércoles. Que los trabajadores de prensa que retratan y replican eso reciban ataques de saña redoblada. Un policía le quita la muleta a un lisiado, un gendarme gasea a una niña, otro le dispara a la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo. Todo aparece casi instantáneamente megamultiplicado en pantallas de todo tamaño, las legisladoras fashion se gritan sandeces en el recinto, la Ministra se ufana de sus acciones; funcionarios, trolls y el Presidente gastan un lenguaje de exterminio, de insultos de tablón, y la vida sigue. La rana flota en la cacerola. Lenny Nero se rasca la cabeza y se pregunta para qué se tomó tantas molestias. Ow, my balls.

Ralph Fiennes y Angela Bassett en Strange Days.





Y sin embargo. Ah, sin embargo las redes virtuales no lo son todo, y en la calle siguen pasando cosas. Lo sabe José Luis Espert huyendo en la moto de un barrabrava, el Presidente aterrorizado por un brócoli o los matoncitos de internet que rajan despavoridos ante la realidad de los denigrados reaccionando en carne y hueso. El ego les extendió cheques que el cuerpo no puede cubrir. E incluso allí donde los libertarios campearon a sus anchas, donde construyeron una fantasía que se trasladó a las urnas, donde lograron imponer las falsedades más grotescas, también las cosas se están complicando. En la Argentina, el humor y la música son herramientas muy poderosas para acompañar y potenciar un clima social: la catarata de memes ácidos y menciones incontrolables al asunto #KarinaCoimera y sus derivaciones, la explosión del remodelado hit "Guantanamera" -¡una canción cubana!-, erosionaron al Gobierno como ningún encendido discurso en el Congreso. Donde además es sabido que hay quienes se arengan declarando en contra pero después votan todo Sí, Javier.

Quizá el cambiante estado de las cosas ayude un poco también en el frente de la cultura. Con el mismo fuego lento, este Gobierno consiguió vaciar -entre tantas cosas- el Instituto Nacional del Teatro y la Conabip antes de que le voltearan el decreto: recién ahora algunes legisladores descubren que quizá no fue buena idea darle carta blanca al loco de la motosierra. Con el ignorante argumento de "películas que no ve nadie", el financista a cargo del Incaa cristaliza un sistema similar al de la dictadura: impulsar y celebrar lo taquillero aunque sea de una banalidad abrumadora, o porque disfrazado de Gran Comedia acompaña la obtusa concepción de un supuesto "ser nacional" que, oh curiosidad, forma parte de la ideología de este gobierno. Lo que en la historia reciente fue pleno empleo de la industria audiovisual hoy es un páramo, o está cooptado por las plataformas, que son una gran vidriera pero imponen sus condiciones y cuentan solo las historias que le interesan y del modo que creen que hay que contarlas.

El mayor riesgo en este primer cuarto de siglo, de cualquier manera, es cómo empieza a contarse lo que no existió. Aun hoy puede encontrarse en más de un sitio la historia de la española Luz Vergada y, mejor aún, puede escucharse su versión de la más que polémica canción de la italiana Vera Luna "Aprimi el culo" (1968): un escándalo tan detalladamente contado que hay quien lo toma por cierto y no como una invención del colectivo de activistas digitales Cantoscena. En un rasgo Saborido-Capusotto (que parecen tener un clip para todo lo que nos pasa, mucho más que el tan celebrado comediante oficial), la saga está tan precisamente construida, parece tan verídica que mete miedo. Y hasta el pobre soldado "Not Sure" de Idiocracia podría dejarse llevar por una alucinación convertida en lo normal, o implorar que el Y2K se haga al fin realidad y lo desconecte todo. De nuevo: Ow, my balls.



