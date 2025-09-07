Dentro de unos días, la ciudad de Buenos Aires celebrará el 37 Festival La Mujer y el Cine, y es este mismo mes que la ciudad de Rosario, a partir de hoy, tendrá al Cine Lumière (Vélez Sarsfield 1027) como sede local de una selección de películas que formaron parte de dicho festival. De esta manera, la sala clásica y querida del barrio Industrial, invita al disfrute de cuatro títulos dedicados a producciones argentinas y diversas, realizadas por cineastas mujeres, durante los domingos de septiembre, siempre en el horario de las 20 y con entrada gratuita.

La función de apertura -hoy a las 20- contará con las presencias de las cineastas Vanina Spataro, Sabrina Farji y Victoria Carreras, quienes integran también la organización del festival; dialogarán con el público y acompañarán la proyección de Naufragios (2024), film dirigido por Vanina Spataro, con las actuaciones de Sofía Palomino, Alfonso Tort, Maiamar Abrodos, Lautaro Bettoni, y Romina Peluffo.

La película de Spataro recala en un balneario gracias al personaje de Maite (Palomino), quien habitará durante unos días un entorno casi desierto, por fuera de temporada, que sabrá oficiar como una suerte de burbuja sin tiempo. Con ella, otros pocos personajes integran este cosmos, cada uno de una fisonomía precisa, que el guion hará encastrar en su cosmogonía. De esta manera oficia la pareja (Tort y Peluffo) que se ama a escondidas; él es pintor, parece despreocupado y tal vez disfruta de una soledad que encierra, sin embargo, algo más. Ella, en tanto, está pendiente de la salud crítica de su marido, nunca visto y presente desde el fuera de campo, en lo que es un hallazgo del guion. Hay también un guardavidas (Bettoni), retenido en la vigía de este mar desierto, de pronto absorto ante la llegada de Maite. Pero quien destella es la médica y cuasi adivina que interpreta Maiamar Abrodos, despampanante como una diva fellinesca, cuyo destino la ha llevado a morar en esta distancia casi lejana, sin ruidos, solo rodeada de olas marinas, un viento ululante, y el presagio de algún cuento de leyenda que, tal vez, se materialice.

Es decir, el ambiente que construye Naufragios no tardará en adquirir una delimitación propia, por fuera de lo mundano y conocido, para pasar a compartir otras leyes, en donde lo que parece increíble sea tal vez posible: así, precisamente, ante la aparición del marinero que las aguas arrojan, sobre quien un misterioso salvavidas, surgido también del mar, funciona como alerta. Llegados a ese punto, el film encuentra un punto de inflexión, que conducirá a su desenlace y a la resolución de los dilemas que cada uno y cada una atraviesan. Pero entre todos, justamente, está Maite.

Ella, con el dolor de una separación a cuestas, será quien accione las historias que todos más o menos comparten. Basta su llegada para que la luz eléctrica se corte y le abra otro mundo posible, que la obligará a pedir ayuda en este ámbito extraño. Para caber en él, tendrá que ganarse la confianza de los demás, así como también aprender a confiar en ellos. Con la doctora tarotista como vértice, cada uno de los personajes tendrá ocasión de encontrar una mirada distinta; ella, a su vez, deberá lidiar con la pesadilla que significa la realización de sus deseos, tal vez en la forma de un marinero anónimo, que requiera de sus cuidados voluptuosos. Es un bello film el de Spataro, en donde la sensibilidad se manifiesta en el afecto y en la solidaridad que promueve.

La programación de la muestra continúa el domingo 14 con Mariquita, mujer revolución (2023) de Sabrina Farji, dedicada a revisitar la figura de Mariquita Sánchez de Thompson, a partir de los protagónicos de Zoe Gotusso, Mayra Bonard y Federico Fontán. “¿Qué hay detrás del mito de esta mujer que escribió memorias del virreinato, dejó obra escrita relevante y es parte del salón de las mujeres de la historia? ¿Por qué sabemos tan poco sobre ella?”, son algunas de las preguntas que guían al film de Farji, y que se inscribe en una propuesta estética que articula elementos del documental con la ficción, junto a testimonios, recreación e interrogantes, que la propia directora moviliza ante cámara.

El domingo 21 se podrá ver Amor y Cine (2023), en donde Victoria Carreras repasa la vida y obra de su padre, el director de cine Enrique Carreras, responsable de la cifra extraordinaria de 95 largometrajes. En el recorrido la acompaña su madre, la actriz Mercedes Carreras; no es menor el propósito de un film donde, además del legado familiar, destaca la revisión de la obra de un cineasta que, además de prolífico, supo gozar de la respuesta del público, tanto como de la aprobación o desaire de la crítica. De Obras maestras del terror (1960) con Narciso Ibáñez Menta a Los colimbas se divierten (1986) con Porcel y Olmedo, en Carreras se cifra todo un capítulo de la historia del cine argentino, guste o no.

La última de las funciones de La Mujer y el Cine estará reservada, el domingo 28, a Miranda de viernes a lunes (2024), de María Victoria Menis, en donde la directora de La cámara oscura y El cielito, indaga a través del protagónico de Inés Estévez en la problemática de abusos y acosos que esta profesora descubre en alumnas, a quienes acompañará. Participa también en el film Luciana Grasso, quien junto a Estévez protagonizaran Vera y el placer de los otros (2023), de los rosarinos Romina Tamburello y Federico Actis.

Toda la programación puede consultarse en lumiererosario.gob.ar.