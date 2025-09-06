La Librería Universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata presenta durante septiembre una programación variada que incluye conciertos, talleres, presentaciones de libros, ciclos de reflexión y exposiciones artísticas. Una invitación abierta a la comunidad para encontrarse con la cultura en todas sus formas.

Desde el martes 9 de septiembre a las 18hs, la fotógrafa Vera Lecko coordinará el taller "De la palabra a la imagen", un espacio de creación de imágenes fotográficas a partir de textos poéticos. Se trabajará con poemas y escritos de autoras argentinas para convertir sensaciones y escenarios en fotografías, ya sea con cámara o celular. No se requieren conocimientos previos.



El miércoles 10 de septiembre a las 21hs, se presentará Los Ponis, la banda integrada por Julián Maliandi, Nicolás Pasetti, Federico Viceconte y Luciano Monte. El grupo reversionará temas de su primer disco e interpretará nuevo material con un estilo que entrelaza jazz moderno, rock indie e improvisación.

El jueves 11 de septiembre a las 18hs comienza "Inteligencia silvestre", el taller de lectura y clínica de poesía coordinado por Caro Bugnone. La propuesta invita a recorrer la escritura lírica, leer y analizar textos, producir poemas o prosas poéticas y trabajar en su corrección. Se dictará dos jueves por mes de 18 a 20hs.



El viernes 12 de septiembre a las 17 h se presentará el libro "La educación sexual integral en la universidad pública", editado por EUDEM, que busca repensar y enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de la ESI en el ámbito universitario, ofreciendo un recurso accesible y atractivo para docentes, estudiantes y público en general.

El jueves 18 de septiembre a las 19.45hs se llevará a cabo una nueva edición de Cataculta, coordinada por Hernán Bergamaschi y Santiago Guigue. Un espacio de reflexión, diálogo y degustación en torno a temáticas actuales. Esta edición del encuentro se titula "Consumo, luego existo", y será en torno a políticas del mercado.



El viernes 19 de septiembre a las 20.30hs será el turno de la "Noche acústica de mujeres compositoras". Esta vez se presentarán Shoa Merlot, Tina Dapoisonx y Sol Cerato en un show íntimo que reúne música propia y composiciones originales.

Además, a lo largo de septiembre podrá visitarse la muestra del artista Gerardo Irigoin, "Donde florece el silencio". Con trazos, sombras y pétalos, invita a explorar la tensión entre lo visible y lo oculto, habitando el silencio como un espacio fértil de contemplación y resistencia.