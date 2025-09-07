La Convención Constituyente de Santa Fe declaró ayer como "obligatorias" la escuela primaria y secundaria en la provincia. Con el respaldo mayoritario de radicales, socialistas, el PRO y el peronismo, se modificaron cinco artículos de la Carta Magna provincial que, además, obligan al Estado a garantizar el derecho a la educación."Que la nueva Constitución de Santa Fe consagre a la educación como un Derecho Humano Esencial, es un hecho histórico y representa un gran avance” afirmó Martín Lucero, titular de Sadop Rosario. el debate comenzó temprano en la jornada, en el marco de la sesión dedicada a Educación, Nuevos Derechos y Acciones Positivas. Tras varias intervenciones, la propuesta logró un amplio respaldo: 50 votos afirmativos contra 15 negativos, en su mayoría de los bloques de La Libertad Avanza y Somos Vida y Libertad.

De esta manera, la Convención dejó asentado que el sistema educativo provincial no podrá ser desfinanciado ni reemplazado por la responsabilidad exclusiva de las familias o de la sociedad civil. Si bien no se incluyó una cláusula que obligue a fijar un porcentaje específico del presupuesto, sí quedaron consagrados los principios rectores que orientarán las futuras leyes de educación.

El consenso alcanzado entre radicales, peronistas, socialistas y macristas resulta una novedad política en Santa Fe, ya que en décadas de alternancia en el poder esas mismas fuerzas no habían conseguido sancionar una ley de educación. Ahora, con rango constitucional, el Estado provincial queda obligado a garantizar y sostener el sistema escolar.

Entre los convencionales que se expresaron en el debate estuvo por Unidos, Daiana Gallo Ambrosis, quien dijo que “sin educación no podríamos ejercer los demás derechos”.

Luego desde el peronismo se observó algo parecido: “Sin educación no hay igualdad, sin igualdad no hay libertad y sin libertad no hay democracia”, expresó Alcides Calvo.

María Victoria Tejeda subrayó que los cambios en la Constitución parten de observar “los aprendizajes como primera instancia de evaluación”. La respaldó Claudia Levin al destacar que es vital para mejorar que haya una evaluación de resultados. También habló de la responsabilidad del Estado para una educación inclusiva, plural y democrática, con perspectiva de derechos humanos.

Julio Garibaldi expresó que es “un derecho innegociable (…) en tiempos en que se pone en discusión si el Estado tiene que retirarse de la escuela y de toda la educación, (…)”.

Para Lisandro Enrico es “fruto de estos tiempos” la reforma constitucional que impone “la evaluación de los resultados” y asumió que hoy no son los deseados. “Si queremos entrar al mundo del conocimiento debemos mejorar”, subrayó en tono de autocrítica que luego, Nicolás Mayoraz (de LLA) no consideró así.

“El derecho a aprender y a enseñar contiene a la iniciativa privada en la educación”, subrayó el también ministro de Obras Públicas. Y lo mismo “el derecho de las familias a elegir entre esos sistemas de gestión”.

Por su parte Juan Monteverde reconoció que si bien “teníamos un proyecto más de avanzada, pero hay progresos importantes”, el referente de Más para Santa Fe, que deseaba la definición de educación como un “derecho colectivo”, a propósito del “derecho a enseñar y aprender”, que se consagra finalmente. Aseguró que no hay políticas públicas en Educación “o en cualquier ámbito”, sin la participación de los “trabajadores organizados”.

Rubén Giustiniani de Activemos admitió que un lugar común debe hacer sentir orgullosos a los argentinos “es real que la educación pública iguala”. Y siguió: “ya contamos más de cien años de la gratuidad en la escuela y 50 en la gratuidad universitaria. Habló de la reforma universitaria y del ascenso social retratado en la obra de teatro “M'hijo el dotor”, de Florencio Sánchez.

En tanto quien destacó el avance en materia de Educación fue Martín Lucero, titular de Sadop Rosario.“Hasta ahora, el texto constitucional sólo hacía referencia al derecho de enseñar y aprender, pero no mencionaba de forma expresa el derecho a la educación. Esta incorporación constituye un avance sustantivo en materia de garantías sociales y marca un hito en la historia santafesina”, puntualizó Lucero.

Durante el debate constituyente se lograron mantener aportes claves: la preservación del derecho a enseñar y aprender, el reconocimiento de las cooperadoras escolares y la inclusión de la garantía de condiciones dignas de trabajo para la docencia.

Al respecto, el titular de Sadop Rosario evidenció satisfacción por estos aportes al asegurar que “sienta un precedente de gran relevancia para futuras discusiones en torno al presentismo y a los derechos laborales de los trabajadores de la educación”.

Finalmente, el representante de los docentes privados de la provincia destacó que “el nuevo articulado coloca a la educación en el corazón de los derechos constitucionales de la provincia, consolidando un piso de protección que abre nuevas posibilidades de lucha y reivindicación para la sociedad santafesina”.