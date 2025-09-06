Este sábado tres hombres fallecieron y otro fue internado en grave estado en el Hospital San Antonio de Gualeguay tras ser embestidos por un tren de carga de cereales cuando iban a bordo de una camioneta Toyota Hillux. El siniestro ocurrió en el kilómetro 190 de la Ruta Nacional 12, al sur del departamento Islas, en el cruce ferroviario de Médanos. Las tres víctimas fatales y el cuarto integrante del grupo que pelea por su vida, eran amigos y habían salido de pesca hasta que fueron chocados por el tren que iba desde Basavilbaso hacia Puerto del Guazú. Los fallecidos son Juan Pesalaccia (46 años), Darío Dannunzio (45) y Patricio Christiansen (45) y vivían en la localidad bonaerense de Tres Arroyos. El único sobreviviente es Diego Dannunzio, de 45 años, quien sufrió una fractura de fémur en la pierna izquierda. El maquinista y su acompañante resultaron ilesos.

Los equipos de emergencia de la Policía, Bomberos Voluntarios de Ceibas y Médanos y personal de salud fueron quienes trabajaron en el lugar del choque. Marcelo Paredes, jefe de los Bomberos, destacó que "no hay barrera ni señalización sonora" y lamento que "hace al menos 15 años no ocurriía un accidente de similares características".