Hoy domingo 7 de septiembre Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en el tradicional circuito de Monza. El desempeño del piloto argentino de Alpine en las Prácticas Libres y en la Clasificación de cara a la carrera principal.
Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en vivo online o por TV
Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.
Cronograma del Gran Premio de Italia de Fórmula 1
Viernes 5 de septiembre
- Práctica libre 1: Paul Aron corrió en lugar de Colapinto y quedó 20º
- Práctica libre 2: Colapinto salió 20º con un mejor tiempo de 1:21.564
Sábado 6 de septiembre
- Práctica libre 3: Colapinto salió 14º con un mejor tiempo de 1:20.034
- Clasificación: Colapinto clasificó 18º, pero partirá en el puesto 17° por una penalización a Isack Hadjar
Domingo 7 de septiembre
- 10:00 | Carrera
El campeonato de Constructores de la Fórmula 1 2025
- McLaren 584
- Ferrari 260
- Mercedes 248
- Red Bull 214
- Williams 80
- Aston Martin 62
- Racing Bulls 60
- Sauber 51
- Haas 44
- Alpine 20
La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2025
- Oscar Piastri 309
- Lando Norris 275
- Max Verstappen 205
- George Russell 184
- Charles Leclerc 151
- Lewis Hamilton 109
- Kimi Antonelli 64
- Alexander Albon 64
- Nico Hülkenberg 37
- Isack Hadjar 37
- Lance Stroll 32
- Fernando Alonso 30
- Esteban Ocon 28
- Pierre Gasly 20
- Liam Lawson 20
- Oliver Bearman 16
- Carlos Sainz 16
- Gabriel Bortoleto 14
- Yuki Tsunoda 12
- Franco Colapinto 0
- Jack Doohan 0
Así es el circuito de Monza
Construido en tan solo 110 días en 1922, el Autodromo Nazionale Monza fue el tercer circuito de carreras construido específicamente para este fin, después de Brooklands en el Reino Unido e Indianápolis en Estados Unidos. Al igual que estos dos circuitos, el circuito original presentaba una imponente serie de curvas peraltadas, además de gran parte de la sección de "campo abierto" que aún se utiliza en la actualidad.
Monza abrió sus puertas el 3 de septiembre de 1922, apenas una semana antes de albergar el Gran Premio de Italia de ese año. Formó parte del calendario original de Fórmula 1 en 1950 y, desde entonces, ha acogido el Gran Premio de Italia todos los años, menos uno.
La grilla de partida para el GP de Italia: Colapinto largará 17°
El argentino, que este sábado quedó eliminado en la Q1 de la clasificación y clasificó en el puesto 18°, subió un escalón en la parrilla de largada para partir este domingo en el puesto 17° en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Esto se debe a que el piloto de RB, Isack Hadjar, que venía de conseguir su primer podio y había clasificado 16°, deberá salir desde el pit lane tras reemplazar la unidad de potencia de su monoplaza.
Colapinto vuelve a Monza y largará 17º
Por Malva Marani
El primer circuito que recibe a Franco Colapinto por segunda vez como piloto de la Fórmula 1 lo verá largar 17º en el Gran Premio de Italia: el argentino tuvo una buena actuación en la tercera práctica libre este sábado en Monza, pero finalmente no pudo superar la tanda inicial de la clasificación, al igual que su compañero de Alpine Pierre Gasly, y comenzará la carrera en esa posición este domingo, desde las 10 de nuestro país (transmite Disney +). El tetracampeón Max Verstappen, en tanto, sorprendió arrebatándole la pole a los veloces McLaren con una vuelta monumental que se registró como la más rápida de la historia de la Máxima.