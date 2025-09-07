Hoy domingo 7 de septiembre Franco Colapinto disputa el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 en el tradicional circuito de Monza. El desempeño del piloto argentino de Alpine en las Prácticas Libres y en la Clasificación de cara a la carrera principal.

Cómo ver el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en vivo online o por TV

Toda la acción del Gran Premio de Italia podrá verse en vivo a través de la plataforma Disney+ Premium. Por Fox Sports solo se relatará. Otra alternativa para ver el GP es el canal oficial F1TV, que tiene planes desde los 8 dólares mensuales.

Cronograma del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Viernes 5 de septiembre

Práctica libre 1: Paul Aron corrió en lugar de Colapinto y quedó 20º

Práctica libre 2: Colapinto salió 20º con un mejor tiempo de 1:21.564

Sábado 6 de septiembre

Práctica libre 3: Colapinto salió 14º con un mejor tiempo de 1:20.034

Clasificación: Colapinto clasificó 18º, pero partirá en el puesto 17° por una penalización a Isack Hadjar

Domingo 7 de septiembre

10:00 | Carrera