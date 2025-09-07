Este domingo 7 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado. Según indicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima será de 16.

El lunes habrá cielo nublado, pero se prevé un aumento de los registros térmicos mínimos y máximos, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 18 grados.

Para el martes, en tanto, seguirá nublado y los valores volverán a levantar, ya que la máxima tocará los 21 grados.