La muerte de Rosa Tarlovsky de Roisinblit, histórica referente de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, generó numerosas muestras de dolor y acompañamiento hacia la familia. “Abuelas de Plaza de Mayo despide con tristeza a la queridísima compañera Rosa Tarlovsky de Roisinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo hasta 2021, cuando por su avanzada edad pasó a ser Presidenta honoraria de la institución. Rosita, como la llama -paradójicamente- la juventud de Abuelas, se fue a los 106 años recién cumplidos, con un enorme trabajo y trayectoria como referenta de derechos humanos en el país y en el mundo”, la despidió su organización.

En el comunicado de Abuelas destacaron que “Rosa nunca dejó de exigir verdad y justicia”, y recordaron que “junto a sus compañeras fue querellante en el juicio Plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura, que condenó a Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone, Jorge Eduardo Acosta, Santiago Riveros, Antonio Vañek, Jorge Luis Magnacco y Antonio Azic. En la causa que investigó la desaparición de su hija y su yerno en la RIBA, en 2016 fueron la justicia condenó a Omar Graffigna --impune desde el juicio a las Juntas-- Luis Trillo y Francisco Gómez, el apropiador de su nieto”.

La agrupación H.I.J.O.S también se expresó luego de conocerse la noticia. “¡Hasta siempre, Rosita! Con profunda tristeza despedimos a Rosa Tarlovsky de Roisinblit. Su hija Patricia, embarazada de 8 meses, y su yerno José Pérez Rojo fueron desaparecidos por el terrorismo de Estado. Siguen desaparecidos”, escribió la agrupación en su cuenta de X. El referente de H.I.J.O.S, Charly Pisoni, le agradeció “por enseñarnos el camino”. “Siempre te recordaremos, querida Rosa”, aseguró. Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) destacó que Rosita fue una “enorme luchadora por los derechos humanos, parte de la incansable búsqueda de todos los niños y niñas apropiadas durante el terrorismo de Estado” y recordó cuando su nieta le donó a la CPM el archivo personal de la vicepresidenta de Abuelas. “Ese archivo es un inmenso testimonio de su vida, de su búsqueda, de su amor. Desde ese entonces, tenemos el honor de gestionarlo para que todos conozcan a Rosita, su historia”, aseguraron en la publicación en redes sociales que fue reposteada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En tanto, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro despidió a Rosa en una publicación en sus redes sociales. “A sus 106 años nos deja el ejemplo de una mujer admirable, que puso el cuerpo y el corazón en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, afirmó De Pedro. Su compañera de bloque Juliana Di Tullio también se expresó a través de X. “Por los y las que faltan encontrar lucharemos también en tu memoria, Rosita. Hasta siempre abuela de la patria”, escribió la legisladora. Lo propio hizo el senador Mariano Recalde, quien en sus redes la definió como una “mujer valiente, ejemplo de lucha, faro de dignidad”. “Gracias para siempre”, completó el legislador.

También la agrupación La Cámpora expresó su pesar por el fallecimiento de la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, “una militante inclaudicable que dedicó sus días a luchar por la Memoria, la Verdad y la Justicia”. “Con su legado y su fuerza vamos a seguir buscando a los nietos y las nietas que faltan. Hasta la victoria siempre, compañera!”, escribió la organización.