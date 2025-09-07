Un hombre en silla de ruedas murió este domingo y ocho personas debieron ser asistidas por inhalación de humo tras un incendio que se registró en un conventillo del barrio porteño de La Boca.

El incendio tuvo lugar en un complejo habitacional donde viven unas 13 familias, ubicado sobre calle Wenceslao Villafañe 439, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez, y según informó Noticias Argentinas fue iniciado por el hombre en silla de ruedas, que ya había intentado prender fuego el lugar la semana pasada.

Las llamas, precisó personal de Bomberos de la Ciudad, se desarrollaron en la planta baja de forma generalizada, por lo que las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente.

"Hay mucha chapa, madera y cartón prensado en el lugar y la instalación eléctrica era un desastre. No sabemos qué originó el fuego, pero sí que tomó vida rápido porque había muchas cosas inflamables dentro", había dicho un vecino antes de conocer detalles del hecho.

La víctima fatal fue hallada por los Bomberos a tres metros del acceso al inmueble, mientras que personal del SAME debió socorrer a 5 mujeres y 3 hombres por inhalación de humo.

Del total de asistidos, una persona fue trasladada al Hospital Argerich, aunque no trascendió ningún parte médico.

En la zona se desplegó un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que trasladó 17 móviles hacia el lugar. Por precaución, se ordenó la evacuación de las personas que estaban en casas linderas.