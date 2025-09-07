El piloto argentino Franco Colapinto, quien obtuvo este domingo el puesto 17° en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 que se disputó en el circuito de Monza, sufrió un calambre durante la carrera y al llegar tuvo una breve descompensación.

En un momento de la final, el piloto argentino le dijo directamente desde el auto a la escuadra comandada por Flavio Briatore: "No puedo, me está dando un calambre".

El pilarense había largado en el puesto 17, por encima de su compañero de equipo Pierre Gasly, pero, tras los abandonos de Nico Hülkenberg (Sauber) y Fernando Alonso (Aston Martin), llegó a estar último, en la decimoctava posición.

Sobre el final del Gran Premio, no pudo superar a Gasly y sí al canadiense Lance Stroll (Aston Martin) para terminar en el puesto 17, donde había largado inicialmente.

Durante la carrera, el joven piloto de Alpine sufrió un calambre, aunque de todos modos el bajo rendimiento del motor Renault ya había condicionado sus posibilidades.

Al finalizar el circuito, se lo notaba con falta de aire. De hecho, tuvo que recuperarse durante unos minutos en el box de Alpine antes de hablar con la prensa, debido a una descompensación pasajera, producto de la exigencia de los 53 giros.

En el intercambio con los periodistas, el argentino no ocultó su frustración y aseguró que se sintió “muy solo” durante toda la carrera en el circuito de Monza.

“La carrera fue muy larga y muy dura para nosotros. Quedé con un poco de bronca", aseguró el piloto.

“No pude hacer nada, una pena. Me sentí muy solo”, afirmó en relación a la falta de estrategia de Alpine y a la orden de dejar pasar a Gasly al puesto 17.