-Me siento raro, licenciado. Muy raro, más raro que ver a Mirtha Legrand en el paraavalancha de la cancha de Nueva Chicago…Más raro que partido de la Selección relatado por Piñón Fijo…

-¿Podrías describir un poco más qué significa 'raro' para vos en este momento?"

-Simplemente eso, me siento raro. Más raro que, más raro que encontrar a Patricia Bullrich encabezando la marcha del Polo Obrero. Más raro que Milei criticando la película de Francella…

-A ver… contame… ¿cuándo y cómo empezaste a sentirte así?

-Después del partido contra Venezuela. La Selección goleó 3-0, los pasamos por encima… lideramos la tabla de posiciones con comodidad desde siempre, clasificamos holgadamente faltando 4 fechas para que terminen las Eliminatorias, le sacamos 10 puntos al segundo que es ni más ni menos que Brasil. ¿Se da cuenta? No tengo de qué preocuparme. Por eso me siento raro, más raro que el Chavo del 8 participando en Mastercheff Celebrity.

-¿Cómo afecta este sentimiento tu día a día, tus relaciones o tu estado de ánimo general?

-Ya se lo dije. Estoy inmensamente feliz. La Selección ya está en el Mundial, encima Messi brilló en su despedida en el país y metió dos golazos… Por eso me siento raro, más raro que el Rafa Di Zeo dando una charla TED sobre la importancia de la lectura para la primera infancia.

-Sigo sin entender…si la naturaleza de esos sentimientos es positiva y los motivos deportivos a los que hacés alusión te despiertan un cierto estado de placidez. ¿Dónde estaría la rareza?

-¡Es que soy argentino, licenciado! Y los argentinos no estamos acostumbrados a vivir con una felicidad tan plena y sin problemas, o al menos no de forma sostenida. Estamos habituados a la lucha y a que las cosas nunca se cumplan, a que la felicidad sea más esquiva o que requiera un esfuerzo extra. Por eso, con una Selección Argentina que gana un Mundial y clasifica tan fácilmente, estamos viviendo la vida color de Messi.

-¿Y eso lo sentís como raro?

-Claro, porque además soy de Gimnasia y Esgrima y estoy acostumbrado a sufrir y nunca salir campeón. Por eso me siento raro, más raro que pochoclo con gusto a pistacho, más raro que un influencer recomendando la lectura de “Antígona” de Sófocles, más raro que la primera bailarina del Colón ahogándose en el Lago de los Cisnes, más raro que la Bella Durmiente con insomnio, más raro que…

-Bueno, basta con las comparaciones. Ya entendí. Te sentís raro…

-Sí, más raro que Horacio Pagani atajando para la Selección Argentina, más raro que barrabrava asistiendo a una clase de aquagym….

-¡Cortala con eso que terminó la sesión! Ah… a propósito, aumentó, ahora te va a costar un 3% más

-¿Un 3% más? No me diga, licenciado, que también…

-Y…sí, Karina es implacable. Recauda de dónde sea…

-¿Se da cuenta, licenciado? Eso no me parece tan raro.



