Uno nace y es inscripto en un mundo de pantallas. Un mundo que nos habla sin pausa, pero que no nos escucha. Un océano de estímulos donde la intimidad revolucionaria de la lectura –ese diálogo fervoroso con el alma de los textos– naufraga en la gratificación instantánea.

¿Qué queda del poder del lector, de esa capacidad universalmente temida de convertir dóciles ciudadanos en seres racionales, capaces de oponerse a la injusticia?

Hoy, ese poder se abdica. Se cede. Se entrega, sin apenas resistencia, al algoritmo que nos conoce mejor que nosotros mismos. Una máquina silenciosa que nos devuelve, incansablemente, el eco narcisista de nuestros prejuicios, obliterando al otro, negando la diferencia, anulando el encuentro. Nos alimenta bulímicamente con la afirmación de lo propio y nos enseña a negar la alteridad como una amenaza.

En esa relación íntima con la pantalla, terminamos ofreciéndonos como productos y somos consumidos como cosas por un insaciable extractivismo de la identidad.

Este nuevo orden del discurso no transparenta sus exclusiones a los gritos. Las ejecuta en silencio, con la sofisticación opaca de quien determina qué es visible, qué es pensable y, en última instancia, quién existe como interlocutor válido.

Es la arquitectura invisible de una nueva ciudad, digital y normalizadora, que traza sus muros con la misma eficacia con la que la vieja ciudad científica excluyó todo saber que no se plegara a su norma.

El resultado es una jaula de oro diseñada para la distracción perpetua, donde creemos estar más informados que nunca cuando, en realidad, estamos más alienados e ignorantes de las complejidades que acaban retornando como síntoma.

El malestar que esto produce es profundo, pero ha sido astutamente privatizado. La angustia que late bajo la superficie –producto de un pacto social roto, de la precariedad, del aislamiento– es medicalizada, clasificada, reducida a un “trastorno” individual en un manual diagnóstico.

Se nos vende la promesa de un “bienestar” que no es estar bien sino que se trasluce como la exigencia de “estar mejor” y no es más que la optimización del cerebro para rendir más, para ser más resilientes frente a las exigencias de un sistema social patógeno.

La salud mental se reduce a la salud neuronal, y la cura, a una farmacología que ajusta al sujeto a la norma de la productividad, obturando toda pregunta por las condiciones colectivas que producen el sufrimiento. El sujeto se queda sin historia y sin memoria, y su identidad, amenazada.

Frente a esta maquinaria, se alzan dos figuras fantasmales, productos perfectos de este tiempo: el idiota y el turista.

El idiota (del griego idiotes, el que vive en lo propio) es el habitante natural de la burbuja algorítmica. Encerrado en su fortaleza narcisista, valora su celular más que la vida del que se lo roba. Para él, el otro no existe como semejante, sino como obstáculo o como objeto de consumo. Su deseo “idiotizante” es ver más de lo mismo, en un ciclo de repetición imperativa que borra cualquier disidencia. Lo que tengo, soy. El otro no es.

El turista no ignora al otro, pero lo observa desde una distancia segura, con mirada voyeurista. Consume la tragedia social como un thriller más en el (super)mercado de las sensaciones. Es capaz de conmoverse con un reel sobre una violación de derechos humanos y, sin transición, scrollear para ver una receta de cocina. Sabe que algo pasa, pero sigue de largo.

Contra estas dos figuras de la desvinculación, solo queda una salida posible: la construcción deliberada del ciudadano (del griego polites). Aquel que es capaz de abolir la distancia con el otro y generar una corriente de empatía en la que se reconoce en él.

No dice “estoy buscando a mi hijo”, sino “soy familiar de los 30.000”.

Es el lector crítico por excelencia, el que ejerce el poder de interpelar, de construir un "nosotros" a partir del reconocimiento de una vulnerabilidad y un destino común, la muerte. Es la antítesis del algoritmo.

La pregunta que late entonces no es técnica, sino ética y profundamente política: ¿Estamos condenados a ser usuarios de realidades prefabricadas, o aún estamos a tiempo de devenir lectores de los signos de nuestro tiempo? ¿Podremos ser intérpretes críticos que descifran el poder, restituyen el lazo social y se atreven a imaginar, desde los márgenes, un horizonte de comprensión y cuidado colectivo?

La respuesta comienza con un acto de resistencia simple y revolucionario: elegir dejar de estar mejor, para elegir estar bien. Volver a tejer la trama de lo común. Ejercer, contra toda evidencia, el poder de leer el poder. Y al leer, encontrar el sentido para cambiar la historia y asegurar la continuidad de la vida sobre la tierra.

