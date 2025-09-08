Amores compartidos, dirigida por Michael Angelo Covino, explora las complejidades de las relaciones abiertas y el entramado emocional que estas conllevan. La película es coprotagonizada por Dakota Johnson y comienza con un divorcio, que lleva a un hombre a buscar apoyo en una pareja amiga. Allí descubre que secreto de la felicidad conyugal (Cines del Centro, Cinépolis, Nuevo Monumental y Showcase.)
