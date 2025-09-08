Río Místico es uno de los clásicos de Clint Eastwood, protagonizada por Sean Penn, Tim Robbins y Kevin Bacon. Cuenta la historia de tres hombres que crecieron juntos en un peligroso barrio obrero de Boston y se reencuentran 25 años después, alrededor de una tragedia. A uno de ellos, que es policía, le toca investigar el caso, y su trabajo abre la puerta a tragedias del pasado (HBO Max.)
