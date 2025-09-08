* Tiempo de reposiciones. A&E acaba de darle lugar a Código 100 (domingos a las 23), drama criminal que conecta Nueva York y Estocolmo a través de una serie de asesinatos tan misteriosos como brutales. Está protagonizada por Dominic Monaghan (Lost) y Michael Nyqvist (Millennium) en una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento. Por su parte, desde el próximo jueves por HBO Max podrá volver a verse Psiconautas. Comedia en la que un pícaro español (Guillermo Toledo) monta un negocio fraudulento haciéndose pasar por psicólogo. ¿Sus pacientes? Florencia Peña, Gabriel Goity, Veronica Llinás, Julieta Zylberberg y Martín Piroyansky, entre otros.

* De Australia para el mundo y de la pantalla chica al cine. Habrá película de Bluey en el 2026. Tras más de 150 episodios, un par de especiales y microhistorias, la creación de Joe Brumm tendrá su versión en largometraje con CGI. Será un trabajo en conjunto de la BBC y Disney. Las temporadas de la perrita azulada se pueden ver en la plataforma del ratón.

The Hunting Party.





* El próximo 24 de septiembre Universal + estrenará The Hunting Party. Un grupo de investigadores reunidos para localizar y capturar a los asesinos seriales más peligrosos de los Estados Unidos. Pero hay una vuelta conspiparanoica: los criminales acaban de escapar de una prisión secreta que se supone que no existe. Al frente del equipo aparece Bex Henderson (Melissa Roxburgh), la encargada de darle fin a esta fiestita homicida.





El personaje

Salazar de Los sin nombre (Rodrigo de la Serna). Una mujer perdió a su hija de forma traumática, y varios años después, descubre que quizá Ángela aún siga viva. Uno de los pocos que parece creerle es este expolicía y detective privado obligado a enfrentar el caso que lo dejó turuleco. Se lo podrá ver por Disney+ desde el miércoles 10.







