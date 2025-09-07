Desde 2008, Pinamar se viste de gala para celebrar la Fiesta de la Pescadilla. Declarado de interés municipal y provincial, el evento busca fomentar la pesca deportiva, pero también se transforma en una gran propuesta para disfrutar en familia o con amigos. Este año, la 15º edición se llevará a cabo del viernes 12 al domingo 14 de septiembre, con actividades para grandes y chicos y un torneo de pesca que repartirá premios importantes.

El certamen central se llevará a cabo el domingo 14 de 10 a 15 hs, a lo largo de un tramo de seis kilómetros que va desde Avenida del Mar y Del Tuyú hasta el balneario Botavara. El desafío es claro: capturar la pescadilla de mayor peso, con un primer premio de veinte millones de pesos. La competencia está abierta a participantes desde los ocho años y, según destacó Diego Todorovich, presidente del Club del Pescador de Pinamar, “puede participar un pescador que recién está arrancando o uno experimentado. Las playas de Pinamar son fáciles, donde no se pierden elementos, y hay dos distancias: corta y larga”.

Todorovich subrayó que la fiesta “es para el pescador y la familia”, y no solo convoca a competidores bonaerenses sino también a aficionados de otras provincias. Para acompañar el torneo, durante las tres jornadas habrá patio de comidas, feria de emprendedores, sector infantil y espectáculos en vivo. El viernes 12, desde las cinco de la tarde y hasta la medianoche, se podrá disfrutar de distintas propuestas musicales que incluyen a “Chicho el 10”, “Enemigo del fin”, “Dani Sbarra”, “Retrógrados”, “Monsarca”, “The Impostores” y “Supernova”.

El sábado 13, desde el mediodía hasta las once de la noche, además del patio de comidas y la feria, habrá una demostración gastronómica con degustación de taquitos de pescadilla a cargo de Nicolás Fernandes Barbeitos. La programación artística continuará con “Gloris”, Mati Morel, “Peryday”, “Catarsis”, “Seguro es por mi culpa”, “Sobras” y finalmente “La Copia versus El Tanque”, que cerrará la jornada.

El domingo 14, mientras se realice la competencia de pesca en la playa, habrá nuevamente patio de comidas, feria de emprendedores y propuestas para las infancias. A partir de las 14 hs se presentará Nicolás Ávila, seguido por Victoria Segal a las 15, y desde las 16 se llevará a cabo la entrega de premios y sorteos. El evento será conducido por Dani Ríos y está organizado por el Club de Pesca de Pinamar junto a la Municipalidad.

Quienes deseen más información pueden comunicarse al (02254) 620226 o acercarse al Club de Pesca de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 20 hs.