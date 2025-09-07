José Gervasio Artigas, el gran caudillo oriental, soñaba con eso de empezar a construir la Patria Grande por las Provincias Unidas del Sur. Algo así como sostener el sino territorial, unido, del virreinato recién caído pero –obvio- sin virrey ni corona. Y bajo leyes protectoras de gauchos e indios, algo que luego plasmaría en los hechos Juan Manuel de Rosas, hasta que la batalla de Caseros lo eclipsó. Aún con sus bemoles, el ideario del protector de los pueblos libres y el del colorado del monte no estaban tan lejos. Y no solo geográficamente. Tampoco lo estaban en sus proyectos de patria. Manuel Oribe, fundador del Partido Nacional (el Blanco) era el que unía. El que albergaba los ideales de Artigas, y los conectaba con la posterior acción soberana de Rosas. En las antípodas, Fructuoso Rivera –referente central del Partido Colorado- se aliaba con unitarios y liberales de este lado del río, justamente para pujar por lo contrario: la entrega de la naciente Nación –en trance de disolución, por cierto- a los designios capitales de la revolución industrial inglesa, y la intelectual francesa.

En el Uruguay, tema que compete a esta reseña a propósito de la edición del libro Historia mínima de Uruguay, de Gerardo Caetano, el contraste entre patria y colonia se nota nítido en la década del '30 del siglo XIX. En un rincón, ese Oribe –el de los 33 Orientales- que rige los destinos del “paisito” entre 1835 y 1838, y no solo se alía con Rosas sino que promueve inéditas leyes de jubilaciones y pensiones más la abolición de la esclavitud, y enfrenta las recurrentes invasiones extranjeras. En el otro rincón, ese Rivera que se alza en armas contra Oribe, y logra derrocarlo en 1838 (naturalmente apoyado por franceses, brasileños y unitarios argentinos) y retorna al poder bajo el fin de contrariar las políticas soberanas de su rival, hasta que Oribe vuelve en 1843, Sitio de Montevideo mediante. Hubo un tiempo entonces en que la Argentina y el Uruguay no estuvieron tan distantes. Que era posible entenderlos en conjunto, bajo similares categorías políticas. Los blancos orientales –los de aquellos años, claro- eran nacionales y populares como los federales argentinos, y los colorados tenían tendencia al cipayismo como los liberales unitarios de este lado del río. Y así, hasta que los últimos ganaron -aquí y allá- y ya nada se entendió.

De ahí que, Historia mínima de Uruguay devenga libro clave para indagar sobre los motivos que originaron la enorme distancia política entre dos países que, como solía decir el Pepe Mujica –de genes maternos vinculados al Partido Blanco-, pertenecen a la misma placenta. Caetano, que es historiador y politólogo, además de dar clases en la Universidad de la República del Uruguay y presidir el Consejo Superior de Flacso, justamente se mete en el fango de la historia del país que lo vio nacer e intenta desentrañar esos enigmas. Bajo criterio ensayístico y escritura lo suficientemente liviana como para incorporar lectores de diferente talante, Caetano encara un relato histórico ordenadito cronológicamente cuyo centro está puesto precisamente en el derrotero político del Uruguay, aunque coligado con cuestiones demográficas, económicas y sociales. Todo en función de contar un devenir que se ha ido distanciando paulatinamente del argentino, a pesar de parecerse en varias instancias. Entre ellas, el crecimiento del capitalismo agrario impulsado por el Reino Unido y su “boom lanar” durante las últimas décadas del siglo XIX, junto a la corrupción y la represión sistemática que acompañó el proceso. O las ideas anarquistas y socialistas traídas por inmigrantes europeos a principios del XX, y un rastreo fino por los antecedentes ideológicos que confluirían en la fundación del Frente Amplio en oposición –y a la vez síntesis- de los partidos tradicionales.

He aquí la clave del extrañamiento entre la Argentina y el Uruguay, pues. Mientras de este lado, la puja por dotar a la Nación de su identidad siguió siendo entre nacionalismo y liberalismo –con todas las salvedades que se quiera-, en el Uruguay, el “empate hegemónico” viró hacia carriles más bien europeos. Fue más por el lado “izquierda-derecha” al igual que en Chile. O, en su defecto, “conservadurismo-progresismo”, controversia con escaso peso histórico y poca raigambre verdaderamente popular de este lado del Río de la Plata, más allá de los esfuerzos de la intelligentzia liberal tendientes a sobrevolar la dicotomía madre, expresada por uno de los suyos: civilización (y/)o barbarie.

De la mirada del autor se desprende también que el cosmopolitismo (constitutivo del Uruguay) pudo haber hecho mella en la configuración ideológica de una sociedad a la que el peronismo le sigue pareciendo incomprensible (foco de interés del libro visto de este lado del charco) justamente porque lo aborda desde las dicotomías antedichas que no lo explican. El peronismo es un movimiento social nacional, integrador, que no es ni progresista como se autopercibe el Frente Amplio en Uruguay, ni conservador como los dos partidos tradicionales y sus derivas. No se reconoce en esas categorías, por más que unos y otros lo quieran llevar para su costal, y algún que otro lazo encuentren, claro. Es más bien, y cuando se lo aplica doctrina mediante, un movimiento de liberación nacional. Por supuesto no es necesariamente este el fin que persigue Caetano. Pero sí una respuesta posible que aparece mientras se atraviesan las páginas del libro, sobre ese temita que ha sido y es una recurrencia en el Río de la Plata: la incomprensión del peronismo mirado desde el Uruguay.



