Un joven de 23 años (R.J.C.), que estaba prófugo acusado de apuñalar y dejar al borde de la muerte a otro hombre durante una pelea ocurrida este sábado en Berisso, fue detenido ayer por la Policía Bonaerense cuando se presentó a votar en las elecciones provinciales.

El hecho ocurrió el 6 de septiembre en las calles 37 y 177 de Berisso. La víctima (L. S. Aguirre, 29) fue trasladada al Hospital Mario Larrain donde permanece "estable, pero bajo asistencia respiratoria y con riesgo para su vida". La DDI de La Plata, a cargo del fiscal Dr. Garganta (UFIJ 11), identificó al atacante en tiempo récord mediante cámaras y testimonios, obteniendo una orden de detención por "Homicidio en Grado de Tentativa".

La "ratonera electoral": operativo encubierto en la escuela

Sabiendo que el prófugo debía votar por las elecciones legislativas, la policía montó un operativo encubierto en la Escuela EP N° 10 (ubicada en calles Montevideo y 74, Berisso).

Cuando R. J. C. llegó al establecimiento para emitir su sufragio, fue "inmediatamente detenido" por los agentes, quienes tomaron los recaudos para no interrumpir el normal desarrollo de la votación.

Esta detención por intento de homicidio es la más grave de una serie de arrestos realizados por la Policía Bonaerense, que utilizó la jornada electoral como "trampa" para prófugos