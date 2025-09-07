“La música popular puede dialogar con el paisaje, sea geográfico, sensorial, afectivo o la expresión de un testimonio social y político”, sentencia el periodista Sergio Arboleya, en referencia al libro que inauguró la colección “Historia Social de la Canción”, publicada por la Editorial Mil Campanas. No pienses que no perdiste se llama el trabajo del jefe de espectáculos de Télam y está dedicado a los secretos y trasfondos de “Oración del Remanso” de Jorge Fandermole. Por supuesto, Arboleya será uno de los expositores a la hora de presentar en público la serie predicha –que completan Y esta zamba que canta y te nombra y El día que Gardel lloró - este lunes a las 18.30 en la Biblioteca Raúl González Tuñón (Entre Ríos 1039).

Otro será el ideólogo y titular de Mil Campanas, Mariano Suárez, que fue quien se anotó –en sociedad con Miguel Taboada- a través de El día que Gardel lloró, trabajo que despliega la vida propia del tema “Por una cabeza” en honor al tándem Gardel-Le Pera. “El libro enlaza la historia de este tango con una emblemática carrera de caballos, ocurrida en noviembre de 1952, que tiene como protagonista a Yatasto, quizá el mejor caballo de la historia del turf argentino y que se había convertido en una suerte de emblema del peronismo entonces gobernante”, enmarca Suárez, también coautor junto a Taboada de Troilo, una teoría del todo. “En el trabajo se narra entonces una inesperada derrota de Yatasto en San Isidro que fue utilizada como una victoria política del antiperonismo. A través de esa carrera que paralizó al país, se traza una pintura del ambiente social y político de la Argentina de los ’50”, completa Suárez.

Laura Albarracín, Rolando Goldman, Juan Falú y Juan Martín Medina serán los invitados e invitadas a la jornada libresca que también tendrá como protagonista a la gestora cultural y agente de prensa Silvia Majul. De su pluma emergió Y esta zamba que canta y te nombra, libro que completa la triada dedicada a la canción social con foco en “La amanecida”, compuesta por Mario Arnedo Gallo y Hamlet Lima Quintana en 1953.

“En tiempos donde te venden la cultura como algo transgénico y en los que nos quieren encorsetar los derechos humanos, hacer libros de historia social de la canción es anatomizar la memoria de un momento, con su contexto social, cultural y político, y armar el rompecabezas de un fragmento de un cuadro de Carlos Alonso o Picasso”, contextualiza la Majul, persistente luchadora cultural, hoy afincada en Unquillo, Córdoba. Contornea, y luego va al motivo de ser de su trabajo. “`La Amanecida` fue como viajar a los bordes de la poesía de un tiempo cuando el agite del oeste aún no era agite como hoy lo cantamos, y donde la canción era un movimiento”, señala ella, en referencia al Movimiento del Nuevo Cancionero. “Sin dudas, la canción social fue un antes y un después en esos tiempos. Ojo, no quiero decir que hasta ese momento el folklore no estuviera teñido con lo social, más bien creo que Arnedo y Hamlet ubicaron con la zamba al folklore donde debía estar. En analogía con el hoy diría `Mirá Pichetto y Pergolini, vos que subestimas nuestro género, ¿en qué lugar te cantamos la zambita?”.