En la mesa de trabajo de Maximiliano Cecchi conviven lápiz, papel, birome, unos cuantos libros y también su llave inglesa, destornilladores, guantes y cinta de teflón. ¿La razón? El platense encontró una articulación a su medida entre oficio y palabra, arte y trabajo. Gasista matriculado, plomero y poeta, Cecchi conversa con Buenos Aires/12 sobre su historia.

De las primeras cosas que recuerda es que su mamá, antes de dormir, a su hermano y a él les leía “Cien años de soledad”. “No nos leía los tres chanchitos”, dice. No porque haya algo malo en el cuento popular, sino porque tal vez ese haya sido el momento en el que lo picó el bicho de la literatura. Su abuela y su bisabuelo escribían poesía, y los dos llegaron a publicar algún libro. Cecchi empezó a escribir de chico, en esa época en la que su mamá le leía a García Márquez y su abuela le enseñaba a escribir haikus. “Mi abuela presentó cosas mías en concursos, gané uno del Teatro San Martín, y por eso un poema mío estuvo expuesto un mes en una estación de subte, y también salió publicado en una antología”, explica.

Nacido en una casa que siempre impulsó su gusto y curiosidad por las letras, Cecchi primero eligió estudiar traductorado de inglés en la UNLP, carrera que después abandonó para pasarse a biología. Cuando llegó el momento de recibirse, averiguó sobre la salida laboral del área y descubrió que las opciones no eran de su interés: “la docencia no era lo mío, y vos viste cómo está la ciencia hoy en Argentina…”, dice con pesar al explicar la razón por la que no se dedicó a la investigación.

Cecchi recuerda que en casa nadie le dijo “estudiá algo que te vaya a dar trabajo”, sino que todos le decían “estudiá algo que te guste”. Si bien eso sugiere un panorama amable, para él conllevó una contradicción que no sabía cómo saldar. “Yo amo a los animales, amo la biología, la ciencia me encanta y la sigo aplicando en mi trabajo. Al día de hoy investigo: la otra vez estaba hablando de unas válvulas nuevas para canillas que ahora se hacen de silicona, no más de PVC. Y yo me puse a investigar qué es exactamente la silicona, cómo es la composición del PVC. Me gusta estudiar, toda la formación científica que tuve no fue en vano, me sirve”, dice.

Lleva escritos más de 500 poemas, pero todavía no edito ningún libro.

Cuando estaba en segundo año de la facultad, Cecchi hizo un curso de gasista matriculado. El certificado había quedado guardado en un cajón “por si acaso”. En ese panorama de disyuntiva laboral lo desempolvó, se contactó con gasistas, fue “conociendo la calle” y empezó a dar sus primeros pasos en el oficio. “Fue toda una lucha interna hacer las paces con eso. Yo siempre había creído que iba a estar en un laboratorio, con un microscopio. Pasar a estar haciendo un trabajo tan físico no era lo que había pensado para mí, pero me terminé llevando una sorpresa”, dice.



En esta encrucijada volvió a encontrarse con la poesía, esa vieja amiga de la infancia. “Me acompañó en momentos muy difíciles”, cuenta Maximiliano. Cuando estaba bien, la poesía quedaba a un lado, pero cuando necesitaba refugio, ahí estaban los libros, la birome, Baudelaire (de quien imita la figura del flâneur para escribir sobre escenas cotidianas de distintos barrios de La Plata y Buenos Aires), la música. Entonces, pensó: “¿por qué, si cuando estoy mal la poesía me ayuda a estar bien, no puedo también explorarla desde otro lugar, desde el bienestar?”. Cecchi recuerda que siempre escribía sobre “pasiones tristes”, y que en un momento hacerse ciertas preguntas cambió el ángulo de su mirada: “¿Qué me apasiona hoy? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué me saca adelante? Y la respuesta fue mi trabajo. Mi trabajo siempre me da fuerza, me hace progresar, me hace sentir realizado”, cuenta.

Cecchi sugiere que tal vez parezca naif, pero que cuando arregla un calefón lo hace con disfrute, amor y dedicación. Narra algunas escenas que recuerdan un poco a la última película de Wim Wenders, “Perfect Days”, donde el protagonista (también un ávido lector) se dedica a limpiar baños públicos en Tokio, y su rutina se torna algo místico, un estado contemplativo cercano a la meditación. “Así como antes escribía poemas de amor dedicados a una mujer, empecé a ver virtuosidad en el trabajo: en levantarme a la madrugada, en pasar horas peleando con una hornalla, en el ingenio que requiere aplicar las normas técnicas. Hasta en cómo dar vueltas de teflón a una rosca encuentro belleza. Y de ahí sale la inspiración para escribir”, dice el poeta.

En total, el gasista lleva escritos más de quinientos poemas, pero todavía no editó ningún libro. Lo está pensando. Le gustaría armar un poemario con unos 30, compuesto (idealmente) por quince poemas “del oficio” y otros quince “sobre la vida”. “Los del oficio son más recientes, todavía estoy escribiendo, pero esa es la idea”, explica. Sobre esta distinción entre su producción poética, Cecchi precisa que los del oficio son más narrativos, “cuentan una historia”. En cambio, “los de la vida”, buscan plasmar una imagen, una sensación, un sentimiento, y su gran inspiración son las escenas taciturnas de las ciudades que transita. Eso sí: en ambas estéticas hay una apuesta a la rima y a la música de las palabras. “Lo que me gusta de la poesía, a diferencia de la novela, por ejemplo, es que no se trata sobre la historia, sino sobre el sentimiento que genera el poema. Eso es lo que busco cuando leo, y lo que trato de hacer cuando escribo”, señala.

El amor, en su poesía, aparece en todas sus formas: vínculos de pareja, amor por el oficio, y amor por los amigos. Durante la entrevista menciona repetidas veces a su mejor amigo y mentor, Hugo Venturuzzo, dueño de una casa-taller de gas de la capital provincial, llamada “R-38”, a quien Cecchi le escribió un poema: “Muchas veces yo lo he visto/ Regalar su sabiduría/ Hasta a gente que no merecía/ La ayuda que él repartía./ Lubricando robinetes,/ Que ellos querían cambiar/ Y ha llegado hasta a soldar/ Piezas traídas de muestra,/ Que le venían a comprar./ Ese negocio sí que ha dado de qué hablar/ Por su dueño y por su stock/ De rarezas y usados/ Que nadie más conseguirá”, dicen las primeras estrofas. Venturuzzo guió a Cecchi en sus primeros trabajos, y se convirtió en su modelo a seguir. Además, en R-38 se reúnen varios gasistas a trabajar, darse una mano, destrabar lo que el otro no puede. “Él es un ejemplo: trabaja de manera honesta, con dedicación en todo lo que hace. Somos varios los que vamos al taller y pasamos por el filtro Hugo, que es muy bueno. Se armó un grupo muy lindo”, cuenta Cecchi, entusiasmado.

Sobre el ritmo de trabajo con la palabra, Maximiliano explica que hay épocas en las que escribe tres poemas por semana, y otras en las que tal vez pasa un mes entero sin escribir. Recuerda que hace un tiempo, durante setenta días, escribió un poema cada mañana. “A veces tengo mucho trabajo y canalizo el estrés en escribir en un ratito antes de salir; otras veces tengo poco trabajo y escribo más todavía. Sale como sale, depende del momento, pero la escritura, y la mirada de escritor, siempre me acompañan, haga lo que haga”, concluye.

Maximiliano Cecchi, poeta, gasista matriculado y plomero, trabaja entre La Plata, Berisso y Ensenada; y es posible contactarlo (y escucharlo recitar sus poemas) a través de su Instagram personal.