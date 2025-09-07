Un conventillo del barrio porteño de La Boca, donde vivían trece familias, se incendió este domingo por la mañana. Murió un hombre en silla de ruedas y ocho personas resultaron heridas, aunque sólo una mujer embarazada fue trasladada al Hospital Argerich.

El incendio tuvo lugar en el inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe 439, entre Almirante Brown y Martín Rodríguez, y según informaron algunos medios fue iniciado por el hombre que falleció, que ya había intentado prender fuego el lugar la semana pasada.

El predio tenía 20 por 60 metros y la construcción se ubicaba en los primeros 20 por 30 metros. Las llamas, según personal de Bomberos de la Ciudad, se desarrollaron en la planta baja de forma generalizada, por lo que las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente. A su vez, para evitar el derrumbe, se hizo una línea de ataque desde la terraza de la escuela de la cuadra.

El conventillo quedó totalmente destruido junto con todas las pertenencias y muebles de los residentes. El incendio generó una gran columna de humo. "Hay mucha chapa, madera y cartón prensado en el lugar y la instalación eléctrica era un desastre. No sabemos qué originó el fuego, pero sí que tomó vida rápido porque había muchas cosas inflamables dentro", había dicho un vecino antes de conocer detalles del hecho. Se necesitó evacuar a los vecinos, ya que hay otras viviendas de madera y chapa cercanas.

La víctima fatal fue hallada por los Bomberos a tres metros del acceso al inmueble, mientras que personal del SAME --con 17 móviles-- debió socorrer a 5 mujeres y 3 hombres --todos mayores de edad-- por inhalación de humo. Tuvieron que recibir oxígeno, pero una mujer embarazada necesitó ser trasladada al Hospital Argerich. Los vecinos alertaron que el edificio no tenía salidas de emergencia.

En la zona se desplegó un fuerte operativo de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal del SAME, que trasladó 17 móviles hacia el lugar. Por precaución, se ordenó la evacuación de las personas que estaban en casas linderas.

Desalojos y emergencias

En el informe de la Secretaría de Integración Socio-Urbana de 2023, el organismo encontró casi 400 Viviendas Colectivas Populares (VCP), es decir conventillos y pensiones precarias, en el barrio. En tanto, el Ministerio Público de la Defensa relevó la situación de los hoteles familiares en 2024 y también notó una estadística trágica: condiciones precarias, precios altos y aumento de residentes por pérdida de la vivienda de las clases medias. El Secretario General de Planificación del Ministerio había detallado para este medio: "Desde que gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires no hay políticas públicas para hacer frente a esta crisis habitacional que existió siempre, pero claramente se ha agravado en estos últimos 10 años. No hay políticas públicas para que la clase media o la clase trabajadora pueda acceder a una vivienda digna".

De todas formas, la problemática tiene larga data. En 2017, se declaró la emergencia ambiental y urbanística en La Boca. Durante ese año, se incendió un edificio por el que murieron cuatro personas --2 mujeres, 1 hombre y 1 bebé--, pero las más de treinta familias que vivían allí estuvieron cerca de un mes en la calle. El Gobierno de la Ciudad no colocó ni siquiera baños químicos durante gran parte del acampe, por más de contar con orden judicial.





El fuego inició por un colchón que estaba dentro de una de las habitaciones. El conventillo --ubicado en Pedro de Mendoza 1447-- fue peritado múltiples veces para determinar las condiciones de habitabilidad. Luego del incendio, la justicia declaró la clausura "inmediata y preventiva" porque consideraba que el edificio tenía peligro de derrumbe. Pero, las familias argumentaban que no había justificación para un desalojo masivo, ya que se había incendiado una de las habitaciones, pero no todo el edificio. En su momento, adjudicaban esta decisión a planes de negocios inmobiliarios.

Pocos meses después, se prendió fuego otro conventillo en el barrio --ubicado en Palos y Lamadrid-- y los cuarenta inquilinos se autoevacuaron. En su momento, los bomberos dijeron que por la chapa y la madera el fuego ardió con fuerza. Estas condiciones habitacionales y de materiales de construcción siguen manteniéndose en La Boca.

Si bien no hubo muertos, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad llevó un servicio de emergencia y confirmó que la encargada del conventillo, dos mujeres embarazadas y una beba fueron trasladadas fuera de peligro al Hospital Argerich para ser asistidas.

Fuegos de odio

En mayo de 2024, un hombre --Justo Fernando Barrientos-- prendió fuego un hotel transitorio en Barracas para matar a cuatro lesbianas: Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Sofía Castro Riglos y Andrea Amarente. La única sobreviviente del triple lesbicidio fue Castro Riglos de 49 años al momento del crimen. Las condiciones precarias de vivienda exponen más a las personas LGBT. Amnistía Internacional enmarcó el ataque en la regresión de políticas de género y diversidad y en los discursos de odio del gobierno.

Informe: Natalia Rótolo.