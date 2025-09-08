El Foro contra la Impunidad y por la Justicia de Santa Fe, con el patrocinio jurídico del abogado Guillermo Munné presentó una denuncia penal, que se suma a otras de distintas organizaciones, por las cuales se pide la captura o detención al llegar al país, en el curso de este mes de septiembre, del premier israelí Benjamín Netanyahu. "Netanyahu lleva a cabo una política de exterminio contra el pueblo palestino, tal como fue denunciado ante las Naciones Unidas", expresaron y señalaron la complicidad del Poder Ejecutivo Nacional con esa política criminal. También recordaron que el 20 de mayo de 2024, la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional solicitó librar orden de detención contra el premier israelí, y Argentina está obligada a efectivizarla por haber firmado, y aprobado con fuerza de ley, el Estatuto de Roma.
